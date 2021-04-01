معاناة أم خرجت من تجربتين زواج بـ«5 عيال»: بشتغل عشان أصرف عليهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أمنيتى فى الحياة توفير نفقات علاج بنتى للتخفيف من آلامها وصرخاتها التي تستيقظ عليها كل ليلة والأطباء أكدوا أن علاجها العملية»، بهذه الكلمات عبرت السيدة نجلاء سيد عن معاناة طفلتها التى ولدت بعيوب خلقية فى القلب.

رحلة شقاء تخوضها الأم نجلاء بمفردها بعد الانفصال عن زوجها الثانى لتجد نفسها أم لـ5 أطفال، تبحث عن مصدر رزق يساعدها على المعيشة.

5 أبناء من زوجين

انجبت نجلاء من زوجها الأول 4 أبناء أكبرهم 19 عامًا وأصغرهم 10 سنوات، لكن الخلافات المتكررة أدت إلى الإنفصال، وازدادت مشقة الحياة عليها مع الزواج للمرة الثانية التى بدأتها لتجد من يتحمل معها مسؤولية تربية أطفالها والتى انتهت بالانفصال.

لم يتحقق ما تمنته من زوجها الثاني، الذي أنجبت منه طفلة تعاني من عيوب خلقية، حتى انفصل عنها وترك لها الطفلة المريضة لتتحمل مسؤولياتها بمفردها: «خلفت من جوزي التاني بنتي بيان بتعانى من ثقب في القلب بالإضافة أنها من متلازمة داون، بعد الولادة طلقنى علشان ميتحملش المسؤولية».

عرف مرض بنته طلقني علشان ميتحملش

وجدت «نجلاء» الأم المعيلة، نفسها بمفردها من جديد بعد الطلاق بل زادت عليها المسؤولية بطفلة تحتاج إلى العلاج: «اشتغلت جليسة أطفال، علشان تساعدني على المعيشة واخد شقة ايجار بدفع ايجارها من الشغل».

تكلفة العملية 150 ألف جنيه

وتعانى الطفلة «بيان» صاحبة الـ4 سنوات، من عدة مشكلات صحية: «محتاجة عملية قلب مفتوح، بسبب شرخ في الشريان الرئوي، وثقوب في القلب، تكلفة العملية 150 ألف جنيه، أبوها لما عرف كده طلقني، علشان ميتحملش حاجة».