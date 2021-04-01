حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد إيمي سمير غانم: إن شاء الله مع بعض للأبد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرص الفنان حسن الرداد على مشاركة متابعيه بصورة تجمعه بزوجته إيمي سمير غانم، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وجاءت الصورة بمناسبة عيد ميلاد إيمي سمير غانم، وعلق حسن الرداد: «عيد ميلاد سعيد حبي.. إن شاء الله مع بعض للأبد».

وانهالت تعليقات متابعيه على الصورة، جاء أبرزها: والله فرحتني كنت مستنيه البوست دا من بدرى ربنا يهديكم لبعض ويرزقكم الذرية الصالحة، ربنا يخليكم لبعض دايما مع بعض، ربنا يخليكم لبعض طول العمر.

ويوافق اليوم 31 مارس، عيد ميلاد الفنانة إيمي سمير غانم، التي تتميز دائما بحب الجمهور لها لخفة دمها وحضورها الدائم على الشاشة.

وقبل عيد ميلادها، لحقت بعض الشائعات بالفنانة إيمي سمير غانم، منها ارتدائها الحجاب بعد انتشار صورة لحساب منسوب لاسمها، وكذلك انفصالها عن الفنان حسن الرداد.

في منتصف العام الماضي، خرجت شائعة انفصال إيمي سمير غانم عن زوجها الفنان حسن الرداد، قبل أن يخرج الإعلامي رامي رضوان، حاسمًا الجدل حول هذه الشائعات.

وكان من الشائعات التي لاحقت «إيمي»، إصابتها بمرض خطير، وفي ظهورها مع برنامج «تعاشب شاي»، مع الفنانة غادة عادل، خرجت باكية موضحة أنها فوجئت بانتشار أخبار كثيرة عن إصابتها بمرض خطير: «الموضوع بدأ من حضوري فرح عمرو يوسف، بعدها اتفاجئت بانخفاض وضعف مناعتي وفضلت في البيت 3 شهور».