شاشة الهاتف تهدد طفلك بقِصر النظر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن الاستعمال المفرط للهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي يهدد عين الطفل بالإصابة بقِصر النظر.

وأوضحت الرابطة أنه مع النظر الدائم إلى الأشياء القريبة تحصل العين على الإشارة لتكبر، مشيرة إلى أن هذه الزيادة غير قابلة للعودة. وكلما ارتفع عدد الديوبتر، زاد طول مقلة العين، الأمر الذي يترتب عليه سوء سريان الدم وضمور شبكية العين.

ولتجنب هذا الخطر ينبغي تشجيع الطفل على قضاء وقت أطول في الهواء الطلق، بمعنى آخر في ضوء النهار؛ لأن كل ساعة يقضيها الطفل في الهواء الطلق مفيدة للعين؛ حيث إن الضوء الساطع يحول دون زيادة حجم العين بفضل مادة "الدوبامين".