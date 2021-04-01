قدّم الشيف شربيني، طريقة عمل رول الباذنجان بالدجاج، من خلال برنامجه «الشيف»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل رول الباذنجان بالدجاج

باذنجان

دجاج مفروم

بصل

ثوم

كرفس

صوص طماطم

ملح وفلفل

بهارات دجاج

دبس رمان

ثوم بودرة

زيت

جبنة موتزاريلا

جبنة مبشورة

طريقة تحضير رول الباذنجان بالدجاج

تشوى شرائح الباذنجان على الجريل

في الكبة يخلط البصل مع الثوم ثم يضاف الكرات والدجاج المفروم

ثم يضاف الفلفل الحار والبهارات

ثم توضع الحشوة داخل شرائح الباذنجان وتلف على شكل رول

ثم توضع في البايركس ثم يضاف صوص طماطم مع جبن مشكلة على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم