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قائمة حلويات رمضان 2021.. تعرفي على طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

حلويات رمضان 2021

قائمة حلويات رمضان 2021، ربما تكون أكثر ما تستهدف ربات المنازل في البحث عنها، خاصة أنه يفصلنا عن الشهر الكريم أيام قليلة، وتسعى السيدات في تحضيرها وإعداد وجبات رمضان الخاصة بالإفطار والحلويات أيضًا.

وعرض «هن» في التقرير التالي أشهر أنواع حلويات رمضان 2021 وطرق تحضيرها بخطوات بسيطة.

كنافة المكسرات

عرض الشيف الشربيني طريقة عمل كنافة المكسرات، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل كنافة المكسرات

كنافة 

سمـنة 

مكسرات 

سكر بودرة 

شربات 

جوز هند 

ياميش 

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طريقة عمل كنافة المكسرات

ضعي السكر البودرة مع السمنة على الكنافة واخلطيهم جيدا ثم ضعيها في صينية مدهونة بالسمنة.

اضغطيها جيدا وضعي عليها المكسرات والياميش وجوز هند شرائح.

ضعي بقية الكنافة واضغطيها جيدا ثم ضيفي السمنة.

ادخليها فرن ساخن حتى تحمر ثم صبي عليها شربات بارد وقدميها.

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القطايف

تعتبر القطايف من أشهر أنواع الحلويات الرمضانية التي يقبل على تناولها الكثيرون، كما أنها تتمتع بمذاقها الشهي، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة.

مقادير عمل القطايف

قطايف 

مكسرات  زبيب 

زيت 

شربات 

كريم شانتيه 

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طريقة عمل قطايف

استخدمي الكبة الكهربائية لفرم المكسرات.

اقلي شرائح القطايف في زيت غزير ساخن.

ارفعيها وصفيها من الزيت وضعيها في شربات بارد.

احشيها بالكريمة والمكسرات وقدميها.

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قمر الدين

وعرضت الشيف نجلاء الشربيني، طريقة عمل مهلبية قمر الدين، التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد».

مقادير عمل مهلبية قمر الدين

قمر الدين 

6 كوب ماء 

كوب سكر 

نصف كوب نشا 

ملعقة كبيرة ماء ورد 

زبيب 

جوز هند 

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طريقة عمل مهلبية قمر الدين

قطعى قمر الدين مع الماء على النار.

اضربى قمر الدين فى الخلاط ثم ضعيها على النار مرة أخرى.

اضيفى السكر وقلبى.

قلبي النشا فى القليل من الماء ثم أضيفيه لخليط قمر الدين مع الزبيب.

اتركى الخليط حتى الغليان و صبى المهلبية فى كاسات التقديم.

اضيفى على الوجة الزبيب وجوز الهند وقدميها باردة.

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عيش السرايا

وعيش السرايا أيضًا من الحلويات التي يمكن تحضيرها خلال شهر رمضان، بخطوات بسيطة.

مقادير عمل عيش السرايا

عيش توست أو أرغفة البيتزا الجاهزة 

قشطة 

فستق 

شربات ثقيل 

ألوان صحية 

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طريقة عمل عيش السرايا

ضعي صينية على النار وسخني فيها الشربات مع الالوان الصحية حتى يغلى.

ضعي العيش التوست او البيتزا الجاهزة بعد ازالة قشرتها في الشربات حتى تشربه تمامًا.

ضعيها في طبق التقديم وزينيها بالفستق المجروش والقشطة وقدميها.

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الجلاش

وأيضًا الجلاش من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، وتتمتع أيضًا بالمذاق الشهي.

مقادير عمل الجلاش

جلاش 

سمنة 

مكسرات 

سكر 

جوز هند 

شربات 

قرفة 

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طريقة عمل الجلاش

اجرشي المكسرات والسكر وضيفي اليهم الشربات.

افردي نصف لفة الجلاش وادهنيها بالسمنة جيدًا.

ضعي الحشو ثم بقية اوراق الجلاش مع دهنها بالسمنة.

ادخليها الفرن حتى تحمر وصبي عليها الشربات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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