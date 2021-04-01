احذر هذا السلوك مع زوجتك.. «تلعنك الملائكة لفعله»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

مودة ورحمة وحب.. صفات لابد أن تتوافر في الزوج والزوجة من أجل زواج ناجح وقائم على أسس سليمة، مع عدم الإهمال الحفاظ على الدين وإعطاء الزوج للزوجة حقوقها الشرعية الكاملة والعكس معها أيضا.

وربما لا يعلم الكثيرون من الأزوج أنه هناك سلوك إذا فعله الرجل مع زوجته ستلعنه الملائكة، وهناك عادات أخرى تجعل الملائكة تغضب على الزوجة وهي التي يوضحها الشيخ محمد أبو بكر، الإمام بوزارة الأوقاف.

ويقول الشيخ محمد أبو بكر عبر مقطع فيديو على صفحته بفيسبوك، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السيدات بالتزين، وأمر الرجال بالتزين أيضًا، فلا توجد عنصرية في الدين أو تحيز لجنس على أخر، ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم «النساء شقائق الرجال»، ومعنى ذلك أن المرأة والرجل خرجا من رحم واحد وهو رحم الأمهات، فالنساء هن فهن شقائق الرجال في كل الأمور إلا ما استثناه الشرع.

سلوك تلعن الملائكة الرجال به

وأوضح «أبو بكر» أن المرأة التي يعلوا صوتها فوق صوت زوجها الملائكة تلعنها، والرجل الذي يصدم زوجته الملائكة تلعنه، كما أن الملائكة تلعن الرجل إن طلبته زوجته ورفضها والعكس، «الإسلام عندنا ما عندوش عنصرية».

واستشهد الإمام بوزارة الأوقاف بأية من سورة النساء ، فقال الله عز وجل في كتابه العزيز «وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا».

وشرح أن الله سبحانه وتعالى في تلك الآية وضع معادلة أنه لا تفرقة بين الرجل والأنثى فكلاهما لديهما نفس المعاملة في الإسلام.

وعن الرسول صلى الله عليه وسلم أن دخل على إحدى أمهات المؤمنين فوجدها شعثة غير مهندمة فقال «تمشطوا فإن الشيطان لا يتمشط».

وشدد «أبو بكر» على أن الإسلام جميل يحب الجمال، ويجب على الرجال والسيدات التزين لبعضهم البعض.