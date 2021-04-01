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حيل للتوفير في استخدام الزبدة البلدي

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القاهرة - سمر حسين - تعتبر الزبدة البلدي أفضل مادة دهنية يمكن الاعتماد عليها لتحضير الوجبات بنكهة مختلفة، ولكن احيانا ترفع اسعارها بشكل كبير، فتلجأ السيدات إلى استخدامها بشكل موفر، لذلك نقدم لكِ حيل للتوفير في استخدام الزبدة البلدي، كما جاءت على سي بي سي سفرة.

حيل للتوفير في استخدام الزبدة البلدي

استخدامها بدرجة حرارة الغرفة

يفضل استخدام الزبدة البلدي لينة، لتجنب اهدار كميات كبيرة في استخدام الزبدة خلال الطهي، ويفضل أن يتم استخدامها بدرجة حرارة الغرفة وليس باردة أو مجمدة لأن درجة حرارتها المنخفضة وتماسكها الزائد يجعل استخدامها بكميات أكبر عند قطعها، ولكن وهي ذائبة تقل الكمية ويسهل التعامل معها بحذر دون زيادة.

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الدمج والتخفيف

للحصول على طعم الزبدة ولكن دون إهدار كميات كبيرة منها في طهي الطعام يفضل دمجها مع القليل من الزيت خلال الطبخ وهو ما يعطي كمية الدهون المطلوبة المناسبة للوجبة بأقل كمية ممكنة من الزبدة لمزيد من التوفير.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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