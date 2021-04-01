حماية البشرة من أشعة الشمس تبدأ من الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

شدد البروفيسور إيكهارد برايتبارت على ضرورة حماية البشرة والعين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بدءا من فصل الربيع.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أنه بشكل عام ينبغي تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة للوقاية من الإصابة بحروق شمسية وللحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد الأسود.

ولهذا الغرض ينبغي حماية أجزاء البشرة غير المغطاة من خلال استخدام كريم واق من الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 50، كما ينبغي حماية العين أيضا من خلال ارتداء نظارة شمسية توفر حماية كافية للعين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال علامة UV 400، مع مراعاة تغطية الرأس أيضا بواسطة قلنسوة أو كاب.