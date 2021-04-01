حيلة بسيطة تكشف خيانة جوزك.. تقدري تعرفيها من فيس بوك وتويتر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تمر الحياة الزوجية على وتيرة واحدة، فعادة ما يتخللها بعض المشاكل والأمور الصعبة لكن تظل أصعبها هو تعرض الزوجة للخيانة من زوجها، أمر يصعب على الزوجة تخطيه بسهولة وفي بعض الأحيان يصل الأمر للطلاق وإنهاء الحياة الزوجية.

وتعتبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي من الطرق والأبواب التي تفتح الخيانة أمام الزوج، لذلك تعد أبرز حيلة لاكتشاف خيانة الزوج لزوجته، هي إغلاقه على نفسه وقت استخدام تلك المنصات التي يعد أكثرها استخداما «فيسبوك، وتويتر، وإنستجرام، وواتساب».

وهناك العديد من العلامات التي يمكن أن تستدل منها المرأة على خيانة زوجها، أبرزتها الدكتورة هالة حماد، استشاري العلاقات الأسرية، في «عدم الاهتمام بها، وقضاء وقت طويل بمفرده».

ومن جانبها، أوضحت «حماد» في حديثها لـ«هن»، أن فطرة المرأة لديها «قرون استشعار» إذ أقدم الزوج على خيانتها، لكن ليس لها أن تراقبه وتتجسس عليه فهذا أمر منهي عنه، وأنه سيتم فضح خيانته في لحظة دبرها الله، مضيفة أنه على الزوجة إدراك أنه بمجرد دخول زوجها لعالم مواقع التواصل الاجتماعي فأن احتمالات الخيانة واردة أمامه، لكن ليس لها المراقبة عليه، استشهادًا بقول الله سبحانه وتعالى «ولا تجسسوا».

3 خطوات عشان مايبصش برا

ونصحت استشاري العلاقات الأسرية أنه يجب عليها اتباع خطوات معينة، حتى لا تترك زوجها يقع في فخ الخيانة، منها عدم تركه بمفرده لفترات طويلة يستخدم هذه الوسائل، وقضاء وقت جيد معه، وأيضًا الاهتمام بما يطلبه وتلبية رغباته.

متراقبيش جوزك

وأكدت أيضًا «حماد» أنه ليس على الزوجة مراقبة والتجسس على زوجها «ربنا لو عاوز يكشفه هيكشفه.. ويمكن يغلط غلطة بسيطة ويندم ويرجعلك تاني.. ويبقى عاوز ربنا يسترها معاه».

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية، أن الزوجة إذ تأكدت من خيانة زوجها، فلابد من إعطائه فرصة ثانية خاصة إذ كان الأمر بسيط، وعدم الحديث معه في هذا الموضوع مرات متعددة، ومحاولة إشغال وقته كثيرًا، والحديث معه إذ احتاجت لذلك لكن بطريقة هادئة.