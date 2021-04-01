روبي تتصدر «تريند» بسبب صور ابنتها «طيبة» مع والدها: طبق الأصل منها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة روبي، قائمة «تريند» عبر محرك البحث «جوجل»، وذلك بسبب مشاركة طليقها المخرج سامح عبدالعزيز، صورة طفلتهما «طيبة»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر المخرج سامح عبدالعزيز، صورة طفلته طيبة من لوكيشن أحد الأعمال، معلقا على الصورة بوصف طفلته «توتي»، مع وضع بعض «الإيموشن»، وربط الكثيرون في الشبه بين الطفلة ووالدتها الفنانة روبي، كلها روبي وهي صغيرة».

وتفاعل أيضا المتابعون في التعليقات «ربنا يحميها جميلة.. يا قلبي عليها.. ربنا يحفظهالك يارب.. الله أكبر هو الحافظ.. يا روحي على القمر».

وكان المخرج سامح عبدالعزيز، انفصل عن الفنانة روبي في عام 2017، بعد زواج استمر لفترة قصيرة، كُلل بميلاد طفلتهما «طيبة».

ظهور للطفلة روبي

ومؤخرًا تداول مؤخرًا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا جمعت الفنانة روبي بابنتها «طيبة» التي تجمعهما ملامح متشابهة بشكل كبير.

ونالت الصور استحسان الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فجاء من بين التعليقات: «يجننوا، أحلى من أمها بكتير، ربنا يحفظهم».

وتميزت الطفلة «طيبة»، بتطابق ملامحها الكبير مع والدتها، حيث حملت البشرة السمراء والشعر الأسود الطويل.

خطوبة طليق روبي والفنانة نانسي صلاح

وكانت الفنانة الشابة نانسي صلاح، بطلة البرنامج الساخر «SNL بالعربي»، احتفلت بخطوبتها على المخرج سامح عبدالعزيز، طليق الفنانة روبي، ونشرت «نانسي» صور دبلة الخطبة، وبعض اللحظات الرومانسية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقة: «ربنا يحمينا وخلاص».

من هي نانسي صلاح؟

- بدأت شهرتها خلال تواجدها بفريق عمل snl بالعربي.

- عُرفت بشعرها الكيرلي القصير، الذي اشتهرت به في كل أدوارها.

- شاركت في الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، حيث قامت بدور «ماري».

- أُصيبت خلال أحداث بيروت بجروح في يدها، إثر الانفجار الضخم الذي شهدته بيروت مؤخرًا، خلال تصوير مشاهدها في مسلسل «أسود فاتح».

- وجدت والدتها بالصدفة بعد 20 عاما

وكانت أكدت الفنانة الشابة من قبل أنها دخلت في مجال الإعلانات والتمثيل لكي تبحث عن والدتها، التي انفصلت عن والدها وهي في سن صغيرة، وذلك خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: «عرفت أوصلها بعد 27 سنة، ومكنتش عارفة شكلها».

وعلى جانب أخر في عام 2017، كانت انفصلت الفنانة روبي عن زوجها المخرج سامح عبد العزيز بعد زواج استمر لفترة قصيرة، كُلل بميلاد طفلتهما «طيبة».