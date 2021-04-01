«سقطت عليها شجرة».. آخر ظهور لنجمة «تيك توك» الشهيرة قبل وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خيم الحزن على متابعي نجمة «تيك توك» الشهيرة، روشيل هاجر، بعد تعرضها لحادث مأساوي مفاجئ، أسفر عن وفاتها، يوم 29 مارس الجاري، أثناء قيادة سيارتها إلى منزلها.

وفوجئت روشيل هاجر، صاحبة الـ31 عامًا، بسقوط فرع شجرة على سطح سيارتها خلال قيادتها للمنزل، أثناء هبوب رياح قوية تبلغ سرعتها 50 ميلاً في الساعة، تسبب في وفاتها على الفور، وفقا لما أوضحته صديقتها المقربة، بحسب ما ذكره موقع «ديلي ستار» البريطاني.

آخر ظهور لنجمة «تيك توك» الشهيرة

ويعود آخر ظهور لـ«روشيل» قبل وفاتها إلى يوم 19 مارس الجاري، بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع الفيديوهات «تيك توك»، ظهرت خلاله وهي تغني بمفردها.

@roeurboat3 ##OverShareInYourUnderwear ##AirPodsJUMP ##fyp ##lipsyncchallenge ##music ##oof ##virallook at me now - Corey G

@roeurboat3 Here’s a draft she had. I’ll be posting her drafts, thank you for all your support Roe loves you so much. ##memory ##fyp ##rip ##flyhigh ##iloveyouoriginal sound - BigBlizz

ولكن صديقتها المقربة وشريكتها في مقاطع الفيديو، تداولت مقطعي فيديو آخرين، الأول منذ أكثر من 21 ساعة، والأخر تجاوز 8 ساعات، وظهرت في الاثنين رفقة صديقتها.

وأوضحت «بريتاني»، أنها كانت تتحدث مع صديقتها «روشيل» على الهاتف المحمول، أثناء وقوع الحادث: «سمعت صوت الانهيار، ثم توقف كل شئ، حيث كانت لدينها عاصفة رياح قوية، وسقطت الشجرة على سيارتها، ولكنها لم تكن تتألم حيث ماتت على الفور».

وأشار كينيث تشارلز، قائد شرطة فارمنجتون الأمريكية، إلى أن الرياح القوية، تسببت في سقوط فرع شجرة صنوبر على سطح سيارة روشيل التي كانت تقودها، مضيفًا: «من المرجح أن روشيل قُتلت على الفور»، مؤكدا على أنه لم يكن في أيديها شيئًا لتفعله لتجنب وقوع هذا الحادث المأساوي الذي أودى بحياتها.