فتاة تحل لغز تريند «إلا منير» على تويتر: بدأ بهزار ثم تحول إلى هاشتاج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر منذ قليل هاشتاج بعنوان «إلا منير» عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، ليصبح الهاشتاج الأول المتداول في مصر. وتساءل الكثيرون من هو منير؟ ليصبح سؤالًا محيرًا، حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تغريدات عديدة حوله.

وجاءت التعليقات المختلفة: «منير مين يا جماعة.. منير بتاعنا؟»، و«لحظه نفهم إلا منير»، و«يا باشا أنا زيي زيك فتحت لقيت التايم كله عامل هاشتاج إلا منير، معرفش منير بس إلا منير»، و«أنام ساعتين.. ساعتين بس أصح ألاقى تويتر كله تريند إلا منير، منير مين يا أولاد ؟!»، و«ايه الحكاية يا جدعان ؟ ده حتى اسم قليل ومش كتير.. أغيب شوية آجى آلاقي اسمى تريند ؟».

وتوالت تعليقات رواد تويتر متسائلين عن سر الهاشتاج الغريب ومن هو منير «ما حد يفهمني ايه حكايته ده كمان، التايم عندي كله الهاش ده هو في ايه طيب، حالة تحرش دي ولا ايه، فتحت لقيت منير معمول ليه هاش والكل عايز حقه ولا أنا فاهمة حاجة».

من هو منير ؟

وتبين أن الأمر بدأ من شخص يدعى منير نشر عبر حسابه تغريدة قال فيها: «كنت بحب واحدة المهم هي ضحكت عليا ومسكت عليا صور عيب، فأنا وهي بطلنا كلام من شهر، ولقيتها من خمس أيام باعتالي الصورة وبتقولي لو فتحت تويتر تاني هنزلها وأفضحك، فأنا حذفته خوفا من الفضيحة وحفاظا على شرفي».

وسرعان ما انتشرت تلك الرسالة بشكل واسع ولاقت سخرية من مستخدمي تويتر، «حمله إنقاذ شرف منير، اثبت يا أخ منير كله إلا الشرف».

والرسالة الغريبة لم يعرف أصلها حتى الآن، وهل هي مزحة أم حقيقة، حيث كتبت إحدى مستخدمي تويتر في تغريدة: «والله يا باشا كنا بنهزر ورفعنا الهاش لقيناه فجأة طلع تريند أول».

فيما قالت تغريدة أخرى «على فكرة هاشتاج إلا منير قديم ولكن محدش يعرف هل القصة حقيقية ولا لأ، فيجوز أن اللى فكر انه يعمل الهاشتاج ماشفش أن فيه هاشتاج قديم بنفس الحروف ودي أول تغريدة في الهاش وصورة له تدل على انه أول من أنشأ وغرد في الهاشتاج».