مي الغيطي في جلسة تصوير بفستان قصير.. ومتابعون: إنتي الـboss

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة الشابة مي الغيطي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور جديدة خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

وخلال الصور، ظهرت «مي» بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا أسودا قصيرا كشف عن ساقيها بشكل كبير، واعتمدت على تسريحة الشعر الانسيابي، فضلا عن ارتدائها حذاء ذو كعب عالي.

وأرفقت الفنانة تعليقا على صورها بالإنجليزية، متسائلة: «هل أبدو كسيدة أعمال أم لا؟».

تفاعل المشاهير والمتابعين مع الصور

وسرعان ما لاقت الصور تفاعل وإعجاب الآلاف من المتابعين، وعدد من المشاهير أيضا، فعلقت الفنانة بسنت شوقي، خطيبة الفنان محمد فراج قائلة: «مزازة»، وعلقت أيضا الإعلامية أسما شريف منير، بالإيجاب على تساؤل «مي»، فيما جاء من بين التعليقات الأخرى، «جميلة»، «حلوة أوي»، «إنتي الـboss».

هجوم حاد على مي الغيطي بسبب فستانها في زفاف شقيقتها

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تظهر خلالها الفنانة الشابة بإطلالة جريئة، إذ تعرضت لهجوم حاد كان شنه عليها عدد من وراد موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» في أعقاب العام الماضي، وذلك بعدما نشرت صورة تجمعها برفقة شقيقتها «ميار»، خلال حفل زفافها في الجونة.

وظهرت «مي» خلال الصورة، مرتدية فستان أزرق كشف عن ساقيها، وجاء من بين التعليقات: «نسيتي البنطلون»، «البنطلون يا»، «إيه الفستان الأوفر دا»، «يعني إيه واحدة فيكم العروسة برضو».

مي الغيطي تفاجئ متابعيها على «إنستجرام» بـ«طرحة زفاف»

ومنذ أيام، فاجأت مي الغيطي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، بصورة لها من جلسة تصوير جديدة لها، ظهرت خلالها مرتدية سترة بيضاء، وطرحة زفاف فوق رأسها، حيث نشرت الصورة باللونين الأبيض والأسود.