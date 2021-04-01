12 معلومة عن الشاب المعتدي على فتاة بالساطور في مطروح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات قليلة فصلت قضية إسراء عماد عن نظيرتها أمل نصير والتي عرفت إعلاميا بـ فتاة الساطور، كلا الفتاتين تعرضتها لاعتداء وحشي بآلات حادة، وهو ما دعا مستخدمي رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين مجموعات على موقع «فيسبوك»، تطالب بحق الفتاتين، وتمكن النشطاء، من التوصل إلى هوية منفذي الجريمتين، كما شاركها حساب المعتدى على أمل نصير بمدينة الحمام، وهو شخص يدعى «إسلام»، وفيما يلي أبرز المعلومات عن إسلام بحسب حسابه الشخصي على «فيسبوك».

معلومات عن الشاب المعتدي على أمل نصير

- لديه عدد من الأصدقاء يزيد على الألفين عبر حسابه بموقع فيسبوك.

- يشارك صوره للعامة وآخر منشور منذ عام 2019.

- طلب الشاب من الفتاة أن يسمع منها كلمة «بحبك»، ولكنها رفضت وظل ينتظرها كل يوم في طريق ذهابها وإيابها من المنزل.

- كانت أمل نصير عائدة حينما باغتها الشاب واعتدى عليها بالساطور.

- هو شاب من مدينة الحمام، وتسبب بجروح غائرة لـ أمل في الجبهة، والرأس، واليديها.

- تسبب الشاب في إحداث تشققات طولية كبيرة في رأسها، أسقطت شعرها، كما قطع لها أجزاء من يديها.

- دخلت الفتاة على إثر الحادث إلى غرفة العمليات لمدة 6 ساعات متواصلة في مستشفى الجامعي بالإسكندرية.

- كان الشاب يحب أمل، ولكنا رفضته وكانت ترفض الرد عليه.

- أمل طالبة في الصف الأول الثانوي، وتبلغ من العمر 16 عاما.

- طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة القبض على الشاب المعتدي على أمل نصير.

- لا تزال أمل تعاني من الجروح، وقالت في تصريحات لها إن الشاب أراد أن يرتبط بها، ولكنها رفضت، كما أنه لم يتقدم رسميا لخطبتها، وحينما رفضته باغتها بالضرب بالساطور.