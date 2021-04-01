بالضفاير.. ياسمين صبري في إطلالة جديدة تثير إعجاب متابعيها: بتحلوي كل يوم «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة جديدة شاركت بها الفنانة ياسمين صبري متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» أثارت بها كالعادة إعجاب المتابعين.

وظهرت «ياسمين» بتسريحة شعر مختلفة، إذ عقدت شعرها بالضفائر، وارتدت جاكيت جينز طويل باللون الزيتى، واكتفت بوضع تعليق «إيموشن» شجرة.

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة التي حصدت أكثر من 200 ألف إعجاب، وكانت من بين التعليقات «أحلوينا، كل يوم أحلى من التاني، هنا شبه الفنانة أحلام، عسل أوي يا ياسمين».

آخر إطلالات ياسمين صبري: شبه كيم كارداشيان

وكانت الفنانة ياسمين صبري، خضعت بالأمس لجلسة تصوير، شاركت بها متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وأطلت ياسمين صبري بمكياج سموكي يعتمد على الكونترونج، مع كحل أبيض وآيلانير أسود، فضلا عن روج نود، مع تسريحة مرفوعة وشعر طويل منسدل يحمل بعض التموجات، مع أزياء فاتحة اللون من الستان، ما جعلها تشبه نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وتفاعل معها متابعوها في الكثير من التعليقات، بعدما تشبيهها بكيم كارداشيان: «بقيتي النسخة المصرية من كيم»، و«إنتي ياسمين صبري شكلك مختلف»، و«أنتي من النهارده كيم كارداشيان الغلابة».

ياسمين صبري: جورجينا الغلابة

وسبق أن تصدرت «جورجينا الغلابة» ترند تويتر في العام الماضي، بسبب اعتقاد البعض تقليد الفنانة المصرية لعارضة الأزياء الأجنبية في وضعيات التصوير والمكياج.

وفي نوفمبر الماضي، لفتت الفنانة ياسمين صبري، وعارضة الأزياء جورجينا، الأنظار، لظهورهما بإطلالتين متشابهتين، عبر حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت ياسمين صبري بقميص ناعم فاتح اللون داخل سيارتها، مع اعتمادها على مكياج بسيط وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، بالتزامن مع ظهور صديقة كريستيانو رونالدو، بإطلالة مشابه مع الاعتماد على المكياج نفسه، وسط تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها، ومن بين التعليقات: «ياسمين صبري وجورجينا فولة واتقسمت نصين».