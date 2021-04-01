4 حوادث عنف ضد الجنس الناعم في شهر المرأة.. قتل وتحرش وضرب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهر مارس هو شهر المرأة الذي يضم العديد من الأيام التي تدعو إلى تمجيدها، في الـ8 منه تحتفل كل الدول باليوم العالمي للمرأة، ثم في الـ16 من مارس يأتي يوم المرأة المصري، و21 من الشهر هو عيد الأم، ولكن يبدو أن هذا العام جاء معاكسا للمرأة في شهرها، حيث سجلت خلاله قضايا دامية كانت المرأة ضحيتها، بين القتل والتحرش والاعتداء والضرب المبرح، وحتى القتل، ليكون بمثابة جرس إنذار بضرورة وقف الاعتداء على المرأة.

فتاة الساطور بمطروح

آخر ضحايا شهر مارس، حيث كانت أمل نصير البالغة من العمر 16 عاما، التي تدرس في الصف الأول الثانوي والمعروفة باسم بـ فتاة الساطور، عائدة من الدرس، أمس، حينما باغتها شاب في الشارع بالضرب بالساطور، لأنها رفضت الارتباط به أكثر من مرة، وحينما تقدم شاب آخر لخطبتها، قرر المعتدي أن ينتقم منها.

صور «أمل» انتشرت على نطاق واسع، فقد تسبب هذا الشاب بجروح قطعية في الرأس، وجرح غائر في الجبهة، وجروح قطعية أخرى في ذراها، وقال والدها عن الحادثة إنها ستسبب لها عاهة مستديمة تعيش معها طوال العمر، فيما أكدت أمل إن الشاب كان ينوي الاعتداء عليها قبل أن يضربها بالساطور في الشارع.

ضحية تحرش أتوبيس الجيزة

فيديو أيضا كانت ضحيته فتاة بسبب التحرش انتشر قبل أيام قليلة، حيث وثقت دعاء أحمد حادث تعرضها للتحرش أثناء استقلالها أتوبيس الجيزة، وهي الحادثة التي عرفت بنفس الاسم، وكانت متجهة من منطقة «مشعل» إلى حديقة الحيوان بالجيزة حينما قام أحد الركاب بأفعال غير أخلاقية أمامها، فوثقت ما حدث الفيديو حتى لا يتمكن الشاب من النفي.

وحينما واجهت «دعاء» الشاب بما فعله أنكر، وهربه ركاب في الأتوبيس، ودافعوا عنه، وهو ما جعلها تنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، رغبة منها في القبض على المتحرش، وبالفعل تمكنت قوات الأمن من تحديد هويته، وتعاطف معها عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا.

ضحية زوجها بالإسكندرية

إسراء عماد، فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، تزوجت منذ عام واحد من ابن زوجة أبيها، وكانت الأمور مستقرة بينهما، حتى شهر مارس من العام الجاري، حين اعتدى عليها زوجها بسبب خلافات أسرية، فقط طلق والدها حماتها، فاشتعلت المشكلات، وطلبت الحماة من نجلها الانتقام من زوجته.

جروح قطعية غائرة تعيش بها إسراء عماد حاليا، بعدما اعتدى عليها الزوج وشوهها، وذلك بعد طلب والدته منه قتلها، كما ساعده شقيقه بإعطائه السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وتجري نيابة أول المنتزه بالإسكندرية، حاليا، التحقيق في واقعة اعتداء سائق التاكسي الذي يدعى «محمد» وشهرته «ميدو»، على زوجته «إسراء» عماد بسلاح أبيض.

سيدة بورسعيد

عدت طعنات نافذة في الصدر تلقتها سيدة أودت بحياتها، مسجلة واحدة من أغرب الجرائم وأكثرها بشاعة في غضون عدة ساعات فقط، حيث أصيبت السيدة البالغة من العمر 26 عاما، بجرح قطعى بالرقبة وطعنات متعددة بالصدر عقب الاعتداء عليها من طليقها بسلاح أبيض.

كانت إسراء إبراهيم دائمة الخلاف مع طليقها، وعندما علم بنبأ خطبتها لآخر قرر أن ينتقم منها، وقتلها باستخدام سلاح أبيض، وكانت هي طريحة الفراش عند والديها، وكاميرات المراقبة كشفت أن الجاني هو طليقها الذي جاء إلى بيتها حيث تسكن.