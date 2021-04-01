رانيا يوسف بإطلالة جديدة في لبنان «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» بعدة صور جديدة لها، خلال رحلتها الأخيرة بالعاصمة اللبنانية «بيروت».

وظهرت الفنانة داخل تليفريك، بإطلالة صيفية محتشمة، حيت ارتدت فستان منفوش، منقوش بألوان الربيع، جاء محتشم وبأكمام، مع قبعة سوداء مميزة، ومكياج بسيط لإكمال أناقتها ومظهرها.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور، مشيدين باختيارها للإطلالة الأخيرة ومظهرها المميز.

رانيا يوسف تثير الإعجاب في الجيم

وكانت الفنانة رانيا يوسف، أثارت مؤخرا إعجاب متابعيها، بعد ظهورها في مقطع فيديو، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وهي تمارس الرياضة، ما جذب المتابعون بسبب أناقتها، وقوامها الرياضي.

رانيا يوسف ترد على عبدالله رشدي

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، هاجمت عبدالله رشدي مرخرا، على غرار نعيها للدكتورة نوال السعداوي، التي شهدت وفاتها حالة من اختلاف الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اختار الدعاء لها بالرحمة، ومن انضم لصفوف منتقديها.

ودافعت الفنانة رانيا يوسف، عن الراحلة نوال السعداوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، معلقة: «الناس اللي عارفة مين هيدخل الجنة ومين داخل النار، أرجوكم ممكن متحرقولناش الأحداث».

وربط البعض بتعليق الفنانة، وبين ما أثاره الداعية عبدالله رشدي، في تعليقه على وفاة نوال الدكتورة السعداوي أيضًا، قائلًا: «انتقلت نوال السعداوي للقاء الإله الذي كانت تطالبُ بتغيير قرآنه وتنتقد منهجَه».

تعرضت أيضًا الفنانة رانيا يوسف للهجوم من البعض في التعليقات: «رد سخيف، أحداث أي اللي نحرقها، ربنا يهديكي».

رانيا يوسف تحصل على البراءة

وحصلت الفنانة رانيا يوسف على البراءة من التهم المنسوبة إليها، وهي إزدراء الأديان، حيث تغيبت الفنانة عن حضور جلسة النطق بالحكم عليها، والتي صدر القرار فيها من محكمة جنح قصر النيل ببراءتها ورفض الدعوى المقامة، من المحامي فرحات، الذي أكد في دعوته، أن رانيا يوسف دأبت على إثارة الجدل لدى الجميع بتصريحاتها الأخيرة.