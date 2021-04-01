ما أسباب احمرار بول الطفل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أفادت مجلة "إلتيرن" الألمانية بأن احمرار البول لدى الأطفال قد يرجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن احمرار البول قد ينجم عن تناول بعض الأدوية، مثل المسكنات كالإيبوبروفين، أو عن تناول بعض الأطعمة، مثل الشمندر الأحمر.

كما أن احمرار البول قد يشير إلى الإصابة بأحد أمراض الكلى أو عدوى المسالك البولية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال ملاحظة بعض الأعراض الأخرى مثل كثرة التبول والشعور بالألم أثناء ذلك أو الحمى.

وشددت المجلة على ضرورة استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من السبب الكامن وراءها من خلال إجراء فحص للبول، مشيرة إلى أن الطفل يخضع للعلاج بالمضادات الحيوية، إذا كانت هذه الأعراض ترجع لعدوى في المسالك البولية. أما إذا كانت الأعراض ناجمة عن أحد أمراض الكلى، فيلزم حينئذ علاج الطفل في المستشفى.