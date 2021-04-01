لا تستخدمي منشفة لتجفيف وجهك لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قد تعتقدون أن مقعد المرحاض هو أكثر الأماكن احتواءً على الجراثيم في منازلكم، لكنه ليس كذلك، في الواقع، تحتوي المناشف على عدد أكبر من البكتيريا.

وإذا كنت تستخدمها لمسح وجهك، فأنت تتسبب بضرر بالغ لبشرتك، وعلى الرغم من أن تنشيف الوجه بالمنشفة يبدو روتيناً منطقياً، إلا أن أضراره في الحقيقة أكثر من مزاياه.

هل تساءلت في يوما ماهي الأضرار الت يمكن أن تلحق ببشرتك عند تجفيف وجهك باستخدام المنشفة؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما أورد موقع "برايت سايت".

- تسبب حب الشباب:

قد يؤدي تجفيف وجهك بنفس المنشفة التي تستخدمها لتجفيف جسمك إلى إتلاف بشرتك، حيث تعتبر المناشف بمثابة ملاذات للبكتيريا، لأن يتم وضعها في المرحاض، حيث يكون الهواء رطبًا، وبالتالي تخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا.

وعندما تقوم بفرك المنشفة على وجهك، فإنك تقوم بنقل كل هذه البكتيريا مباشرة على بشرتك، مما قد يؤدي في النهاية إلى ظهور البثور وانسداد المسام.

- تتقدم بشرتك في العمر بسرعة أكبر:

تصنع مناشف الحمام من قماش خشن جدًا على البشرة، ويمكن أن يتسبب استخدامها في حدوث تمزقات وشقوق صغيرة في بشرتك، مما يجعلها عرضة للعدوى والتجاعيد، وكلما زاد غسل المناشف، أصبح النسيج أكثر هشاشة، ما يحفز الاحتكاك الناتج عن ذلك كمقشر يمكن أن يكون أكثر من اللازم على بشرتك.

- تقلل من فعالية منتجات العناية بالبشرة:

على الرغم من أن تجفيف وجهك بعد غسله يبدو أمرًا طبيعيًا، إلا أنه لن يسمح لبشرتك بالاستفادة إلى أقصى حد من المنتجات التي تضعها عليها، ستخترق مرطبات الجلد بشكل أفضل قبل أن يتبخر كل الماء من سطحها، ما قد يسمح تخطي تجفيف المناشف لمنتجات العناية بالبشرة، بالاحتفاظ بالرطوبة التي تحتاجها بشرتك لتبدو شابة ومتوهجة.

- يمكن أن تهيج بشرتك:

إذا كانت بشرتك حساسة، فإن استخدام المناشف ليس هو الخيار الأفضل لتجفيف وجهك، نظرًا لأن معظم أقمشة المناشف يمكن أن تكون قاسية جدًا على الجلد، وبالتالي فإن مسح وجهك بها يمكن أن يؤدي إلى احمرار الجلد وتهيجه.

- تجعل بشرتك دهنية:

تجفيف بشرتك بالمنشفة قد يجعلها دهنية، نظرًا لأن المناشف الخشنة يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية التي تحتاجها بشرتك للبقاء بصحة جيدة، لذا فإن الغدد الدهنية الموجودة تحت سطح الجلد تحاول إنتاج المزيد من الزيت لموازنة الجفاف، مما يؤدي إلى بشرة دهنية مفرطة.

كيف يمكنك تجفيف وجهك بدون منشفة؟

بدلًا من تجفيف وجهك بالمنشفة، اتركي الهواء يقوم بوظيفته، حيث يعد التجفيف بالهواء أكثر نظافة ولطفًا على بشرتك، وعلى الرغم من أنه يتطلب وقتًا أطول من مسح وجهك بمنشفة، إلا أنه يحافظ على بشرتك عن طريق:

-اغسل وجهك كالمعتاد.

- دع بشرتك تجف بشكل طبيعي.

- ضعي المرطب المفضل لديك.