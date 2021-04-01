هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحليب قبل النوم مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الحليب من المشروبات المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر المهمة، مثل الكالسيوم والبروتين الضروريان لبناء عضلات الجسم، فضلا عن أنه يساعد في الحفاظ على صحة القلب، بالإضافة إلى تقوية الجهاز المناعي.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحليب يوميا قبل النوم؟.. هذا ما توضحه لكم استشاري التغذية العلاجية الدكتورة سهام سوقية في تصريحها لـ" الخليج 365".

- يحتوي الحليب على فيتامين D الضروري، الذي يساعد على نمو وبناء كتلة عظام الجسم.

- كونه غني بالبوتاسيوم الذي يلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن السوائل، والأحماض في الجسم، ما يساهم في منع ارتفاع ضغط الدم.

- بسبب احتوائه على نسبة من عنصر المغنيسيوم المهم في عملية تقلص واسترخاء العضلات، ونقل المحفزات العصبية، وله دور أيضا في بناء العظام، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة من الغذاء.

- مصدر جيد لفيتامين A، إذ يساهم في الحفاظ على صحة العين، وتقوية قدرة جهاز المناعة للجسم.

- نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات مثل فيتامن B2، الضروري للأنسجة والأعضاء التي يكثر فيها إنتاج الخلايا كنخاع العظام والجهاز الهضمي.

- كما يحفز أيضا من عمل الجهاز العصبي، وإنتاج الدهون والبروتينات، ومنع الإصابة بفقر الدم.

- أشارت العديد من الدراسات إلى أن استهلاك كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين D، قد يساهم بشكل ايجابي الحد من الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

- يساعد على إنقاص الوزن، بسبب محتواه العالي من البروتين، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

- كما يلعب الكالسيوم والفوسفور الموجودان في الحليب دورا مهما في حماية مينا الأسنان من الضرر، فضلا عن منع الإصابة بتسوس الأسنان، والتهابات اللثة.

- يساهم تناوله قبل النوم في خفض مستوي الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب.

- يعمل على زيادة التمثيل الغذائي وإنتاج البروتين في العضلات، ومنح الطاقة اللازمة، لذا فهو من المشروبات المناسبة للأشخاص الرياضين بعد تدريب اللياقة البدنية.

- يؤدي تناول كوب من الحليب مساء قبل النوم أيضا في التخلص من الأرق، ما يجعلك تشعر بنوم أفضل، وذلك لاحتوائه على مادة التربتوفان، وهي مادة تعزز النوم.