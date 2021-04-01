الامارات | رقصة التنورة.. تستقطب جمهور «الأيام التراثية»

شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة التنورة.. تستقطب جمهور «الأيام التراثية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصدح المزمار الشعبي المصري، وتُدق الدفوف ويعلو رنين الصاجات النحاسية، فيطل «اللفيف» بالابتسامة التي صارت جزءاً من ملامحه، هكذا تحلق فرقة التنورة المصرية بالجمهور، كلما حان دورها ضمن بانوراما الفرق الشعبية في «أيام الشارقة التراثية»

تتنافس ألوان التنورة مع الأضواء التي تطرز طبقاتها في العروض، بينما يزيد الراقص من سرعته مجذوباً بفعل الدوران، ومستمداً طاقته من انفعالات موصولة بجذور رقصته. يسلط جمهور قلب الشارقة كاميرات هواتفهم على التموجات الضوئية للتنورة، وعلى وقع مدائح يتحول القماش الطائر إلى طبقات مضيئة تخفي جسد الراقص، حتى يخيل للمشاهد أنها سترتفع به مثل منطاد، فيما يحافظ الطقس على إيقاع الدوران، راسماً بأضواء التنورة ما يشبه الفانوس.

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