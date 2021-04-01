الامارات | «ليالي الفن».. معارض وفعاليات مفعمة بالأمل والإيجابية

شكرا لقرائتكم خبر عن «ليالي الفن».. معارض وفعاليات مفعمة بالأمل والإيجابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسلّط الموسم الـ11 من فعالية أمسيات «ليالي الفن»، التي تنطلق اليوم، في مركز دبي المالي العالمي، الضوء على المشهد الفني النابض بالإبداع والمواهب المحلية في إمارة دبي. ويتمحور هذا العام حول مشاعر الأمل والإيجابية، ويستعرض تراكيب فنية مبتكرة بأيادي أبرز الفنانين الصاعدين والمتمرسين.

وتستعرض هذه الفعالية مجموعةً واسعةً وفريدة من التراكيب الفنية والمنحوتات واللوحات، لفنانين يتمتعون بنظرة مستقبلية، وتهدف إلى توفير تجارب إيجابية وإبداعية للمقيمين والزوّار على حدٍ سواء.

ويمكن لزوّار أمسيات «ليالي الفن» الاستمتاع بعالم نابض بالإبداع والإلهام، ومشاهدة الأعمال الفنية الفريدة، ضمن صالات العرض على غرار دار المزادات «كريستيز»، وصالة «أوبرا غاليري»، وصالة «سكونسي غاليري»، ودار «سوثبي» للمزادات، وغيرها، إلى جانب صالات العرض الفنية لمؤسسات، مثل «مؤسسة فرجام»، وورش العمل وتجارب الطعام في الهواء الطلق، وما يزيد على 350 منفذاً للتجزئة وتناول الطعام.

ومن الأعمال الفنية الملهمة الأخرى التي سيتم الكشف عنها، خلال معرض العمل الفني المعدني الشهير لتركيب مخصص لأغراض سمعية وبصرية لمصممة الغرافيك اللبنانية السورية، رنيم الحلاقي؛ والقطع الفنية المعقدة من النيون ابتكرتها شارلوت دي بيل؛ ولوحة مبتكرة تحمل عنوان: «السماء فوق دبي 2021»، مصنوعة من أكياس بلاستيكية للفنانة التشكيلية المقيمة في كازاخستان سولي سليمينوفا؛ وتركيب فني متميز تم إبداعه باستخدام شرائط عاكسة للاحتفاء بالعمق الثقافي بأسلوب مفعم بالحيوية لكريم تامرجي؛ والعمل الفني «ترانيم الظلال»، وهو تركيب مبتكر يجسّد سبل الاكتشاف في أوقات التغيير والتحول من إبداع استوديو همزة وصل؛ ومنحوتة برونزية بعنوان «طبول الحرب» لمعتصم القبيسي.

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