الامارات | محمية لـ 1000 قط من ضحايا الحرب السورية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمية لـ 1000 قط من ضحايا الحرب السورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالاستلقاء على فروع الشجر أو الكراسي، يستمتع أكثر من 1000 قط بالعيش في محمية مساحتها 2000 متر في مدينة إدلب السورية، مخصصة للقطط الضالة والمصابة أو التي تخلّى عنها أصحابها أثناء الحرب في شمال غرب سورية.

واختار السوري علاء الجليل، البقاء في حلب أثناء الحرب ليرعى القطط المهجورة التي كان لديه منها نحو 100، قبل أن يأخذها معه عندما رحل إلى إدلب في 2016.

وتستضيف محمية أرنستو، التي تحمل اسم قط كان محبوباً جداً للإيطالية التي ساعدت في تمويل إنشاء المحمية، أكثر من 1000 قط، توفر لها المأوى والرعاية الطبية والطعام.

وقال مدير المحمية محمد وطّار: «أُنشئت محمية أرنستو أثناء الحرب والقتال دائر في سورية، المحمية تضم أكثر من 1000 قط، إضافة إلى أنواع أخرى.. حيوانات نعتني بها. معظم الحيوانات هي إصابات حربية وناتجة عن تخلي الناس أثناء نزوحها عن حيواناتها. أمنّا لها المأوى والعلاج البيطري والطعام». وبينما كانت قطط عدة تعاني إصابات تعرضت لها خلال الحرب عندما اضطر أصحابها لتركها أثناء فرارهم من المدينة، فإن القطط تستمتع الآن بمرافق عديدة في المحمية.

وأضاف وطّار: «تقع محمية أرنستو على مساحة 2000 متر مربع، محاطة بأسوار، فيها أقسام عدة للحجر الصحي وللأمهات وللقطط غير المصابة».

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