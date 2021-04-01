الامارات | الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش قبل 85 مليون سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش قبل 85 مليون سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف علماء في الأرجنتين النقاب عن جمجمة بحالة جيدة لديناصور آكل للحوم، كان يجوب شمال منطقة باتاجونيا، قبل نحو 85 مليون سنة. وكان وحشاً ذا خطم قصير، ويتمتع بحاسة سمع قوية، وقضمة فك عنيفة لدرجة جعلته مفترساً مخيفاً.

وقال الباحثون إن الديناصور، الذي أُطلق عليه اسم لوكالكان أليوكرانيانوس، كان بطول خمسة أمتار تقريباً، وكان من أنواع عائلة مفترسة من الديناصورات عاشت في أميركا الجنوبية، وأجزاء أخرى من نصف الكرة الجنوبي، خلال العصر الطباشيري. وكان حجم ديناصورات هذه العائلة متوسطاً، بالمقارنة مع الديناصورات الضخمة آكلة اللحوم، مثل التيرانوصور ركس.

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