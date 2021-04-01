الامارات | هالة بدري: «المعرض» يعزز مكانة دبي وجهةً عالمية آمنة للثقافة والفنون

شكرا لقرائتكم خبر عن هالة بدري: «المعرض» يعزز مكانة دبي وجهةً عالمية آمنة للثقافة والفنون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، النسخة الرابعة عشرة من معرض «آرت دبي»، المعرض الفني الرائد على مستوى المنطقة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي تربط الهيئة به شراكة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز المشهد الثقافي الحيوي في إمارة دبي، ودعم المواهب المحلية.

وأكدت بدري، خلال زيارتها، أهمية هذا المعرض بوصفه يعزز مكانة دبي كوجهة إقليمية وعالمية رائدة وآمنة للفنون، ويشكل مرآةً تعكس قوة مجتمعها الفني، وقدرته على مواجهة جميع الظروف، وعلامةً مهمة على تعافي الصناعات الإبداعية فيها، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على مدى الاهتمام الذي توليه الهيئة لرسالة هذا الحدث، الذي يستقطب سنوياً فنانين مبدعين من جميع أنحاء العالم، وعشرات الآلاف من الزوار، مرسخاً مكانته كأحد أهم المعارض الفنية في العالم، وأبرزها على مستوى المنطقة.

وقامت بدري بجولة في المعرض ضمن المساحة المُشيدة خصيصاً لهذا الحدث في منطقة مبنى «البوابة» بمركز دبي المالي العالمي، والذي تستقبل نسخته هذا العام 50 صالة فنية رائدة في الفنون الحديثة والمعاصرة من الإمارات، و31 دولة من شتى أنحاء العالم، إضافة إلى حديقة المنحوتات التي تحتضن أعمالاً تركيبية كبيرة الحجم. كما شملت الجولة القاعات الثلاث الكبرى المُقام من خلالها المعرض، واطلعت على الأعمال الفنية المميزة والاتجاهات الفنية المتنوعة التي تتجلى فيها.

ونوهت بدري بحرص «دبي للثقافة» على رعاية المواهب الإبداعية المحلية المتميزة واحتضانها، وتوفير بيئة داعمة لنموها وعوامل رافدة لترويج أعمالها وانطلاقها نحو آفاق عالمية، وتعزيز تعاونها مع شركائها من الأطراف الفاعلة في القطاع الإبداعي، من أجل تحقيق ذلك، ومنها «آرت دبي»، الذي تربط الهيئة به شراكة وثيقة، وتعاون مشترك تسعى من خلاله إلى ترسيخ بصمة الإمارة الثقافية على الساحة الدولية.

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