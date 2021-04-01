الامارات | فنانون وطلبة يستلهمون جماليات «قصر الوطن»

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون وطلبة يستلهمون جماليات «قصر الوطن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف قصر الوطن، أحد القصور الرئاسية القليلة العاملة في العالم التي تفتح أبوابها أمام الزوّار، جلسات رسم بمشاركة باقة من الفنانين وطلبة الفنون في كل من «غاليري لا بارول» للفنّ التشكيلي وجامعة نيويورك أبوظبي.

وجاءت دعوة 16 فناناً وموهوباً للمرة الأولى على الإطلاق لزيارة قصر الوطن، في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الموروث الثقافي والفنون وتعزيز المواهب الإبداعية، حيث قام المشاركون برسم لوحات تحكي قصة القصر ليتم عرضها في وقت لاحق في الصرح المعماري الفريد ذاته.

وقام المشاركون بجولة في أنحاء القصر وبين جنباته، وأطلقوا العنان لمواهبهم وإلهامهم المستوحى من الفنون العربية والتصاميم الهندسية والمعمارية الإسلامية، قبل أن يضيفوا لمستهم الشخصية الخاصة إليها في لوحات فنية تعكس جماليات الرحلة التي يخوضها زوّار القصر.

وكانت الفنانة التشكيلية العالمية كلود حبيب، مؤسس «غاليري لا بارول» للفنّ التشكيلي من ضمن المشاركين في جلسات الرسم، إلى جانب مجموعة من طلبتها الذين استمتعوا بفرصة القيام بأعمال فنية في أجواء ملهمة وفريدة.

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