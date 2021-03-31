دون ظهور أي أعراض.. احذر 5 أمراض يمكن أن تقتلك بصمت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

التشخيص المبكر هو المفتاح لمعالجة العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك، هناك حالات معينة يصعب تشخيصها في المراحل الأولية لأنها لا تظهر أي أعراض إلا بعد فوات الأوان.

حتى بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، الفيروس المسبب لوباء COVID-19 ، لا تظهر عليهم أعراض ، مما يعني أنهم لا يظهرون أي أعراض للفيروس.

1 من كل 5 حالات COVID-19 يقدر أنها بدون أعراض لكنها لا تزال معدية، معظم أنواع السرطانات تكون أيضًا بدون أعراض في مراحلها المبكرة، فيما يلي 5 أمراض يمكن أن تعاني منها دون أن تدرك ذلك، تعرف أيضًا على كيفية اكتشاف هذه الأمراض مبكرًا، وفقا لموقع thehealthsite.

ارتفاع ضغط الدم

ما يقرب من نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعانون من أي أعراض واضحة، هذا هو السبب وراء تسمية ارتفاع ضغط الدم بـ "القاتل الصامت".

تحدث مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم لديك بين 120 إلى 129 ملم زئبق (الرقم الانقباضي أو العلوي) و / أو 80 إلى 89 ملم زئبقي (الرقم الانبساطي أو أقل) بينما يعني ارتفاع ضغط الدم الكامل أن ضغط الدم لديك أعلى من 140 / 90 مم زئبق، يمكن أن يمر ارتفاع ضغط الدم دون أن يلاحظه أحد حتى يتضرر القلب والشرايين والأعضاء الأخرى بالفعل، عندما تُترك بدون سيطرة لفترة طويلة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو فشل كلوي أو تلف في العين أو قصور في القلب، لذلك، من المهم فحص ضغط الدم مرة واحدة في السنة، حتى لو لم يكن لديك أي عوامل خطر.

متلازمة تكيس المبايض

إنها حالة يكون فيها الجسم أعلى من المعتاد من الهرمونات الذكرية (الأندروجينات)، يمكن أن يتعارض عدم التوازن الهرموني هذا مع الإباضة ويجعل من الصعب على النساء المصابات بهذه الحالة الحمل.

يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2، وفقًا للتقديرات، تصيب متلازمة تكيس المبايض (PCOS) ما يصل إلى 10 في المائة من جميع النساء في سن الإنجاب، لكن ما يقرب من نصف هؤلاء النساء يفوتهن بسبب صعوبة إجراء التشخيص.

تعتبر الدورة الشهرية غير المنتظمة أو الفترات الفائتة علامة رئيسية على متلازمة تكيس المبايض، لكن النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل لتجنب الحمل قد يفوتهن هذه العلامة لسنوات.

تشمل العلامات والأعراض المحتملة الأخرى لمتلازمة تكيّس المبايض حب الشباب عند البالغين وشعر الوجه أو الجسم وخفة شعر الرأس.

سرطان الرئة

إنه السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان بين الرجال والنساء على حد سواء، ويشكل ما يقرب من 25 في المائة من جميع وفيات السرطان، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

لسوء الحظ، لا تظهر أعراض لسرطان الرئة في مراحله المبكرة، غالبًا ما تظهر العلامات عندما يكون المرض متقدمًا جدًا، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات، في مراحل لاحقة من سرطان الرئة، قد يعاني المرء من سعال جاف لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، أو ألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو سعال مصحوب بالدم، أو تعب مستمر، أو نقص في الطاقة.

أظهرت الأبحاث أن فحص الرئة بالتصوير المقطعي المحوسب يمكن أن يقلل الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة بنحو 20 في المائة، يُنصح كل من المدخن السابق والحالي الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا بإجراء فحص الرئة بالأشعة المقطعية سنويًا.

الزرق "الجلوكوما"

إنه سبب رئيسي للعمى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، الجلوكوما هو مجموعة من أمراض العيون التي يمكن أن تلحق الضرر بالعصب البصري وتؤدي إلى فقدان البصر.

غالبًا ما تكون أعراض الجلوكوما غير واضحة حتى يصبح الضرر شديدًا، لهذا السبب، يُطلق على الجلوكوما اسم "سارق البصر الصامت"، مع تقدم المرض، تتطور البقع العمياء في الرؤية المحيطية (الجانبية).

يُنصح بإجراء فحوصات سنوية شاملة للعين حتى يتمكن طبيب العيون أو أخصائي العيون من اكتشاف المرض قبل أن تفقد الرؤية.

الكلاميديا

يمكن علاج هذه العدوى المنقولة جنسيًا (STI) ، التي تسببها بكتيريا المتدثرة الحثرية، بسهولة بالمضادات الحيوية.

ولكن إذا تُركت دون علاج، يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من جسمك وتؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية بما في ذلك العقم.

عادة ما تسبب الكلاميديا علامات وأعراض قليلة أو معدومة في المرحلة المبكرة، أيضًا ، غالبًا ما تكون العلامات والأعراض، عند حدوثها، خفيفة، مما يجعل اكتشافها صعبًا.

تشمل العلامات والأعراض الشائعة للكلاميديا التبول المؤلم، والإفرازات المهبلية عند النساء، وإفرازات القضيب عند الرجال، والجماع الجنسي المؤلم عند النساء، والنزيف بين فترات الحيض وبعد ممارسة الجنس لدى النساء، وآلام الخصية عند الرجال، وما إلى ذلك.