أمل العوضي بنفس إطلالة ياسمين صبري احتفالها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة أمل العوضي جمهورها ومتابعيها، عدة صور جديدة لها من احتفالها بعيد ميلادها الـ 32، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وتألقت بإطلالة جذابة وجريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر مزود بالتطريزات، كت دون أكمام، ويتميز الفستان بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، كما أنه من تصميم يوسف الجسمي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وركزت على رسمة عيونها، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وارتدت مجوهرات مكونة من حلق وخاتم.

ولفت الفستان أنظار عدد كبير من جمهورها، إذ ارتدته الفنانة ياسمين صبري من قبل.