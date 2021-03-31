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بـ"قبعة ونظارة شمسية".. رانيا يوسف تبهر متابعيها في صورة حديثة لها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نشرت الفنانة مجموعة صور جديدة، استطاعت من خلالها جذب أنظار متابعيها لها، وذلك من خلال ما نشرته على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وارتدت رانيا فستانا طويلا بمزيج من الألوان مثل الأبيض، والبرتقالي، والكافيه، مزود بأكمام، وحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون البرتقالي الغامق، ونظارة شمسية، وساعة يد. كما ارتدت مجوهرات مكونة من سلسلة، وحلق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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