أقراص الأسبرين تنظف الملابس والممبار وأشياء أخرى.. اعرفيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

للأسبرين استخدام واحد نعرفه جميعا، فهو علاج فعال لأعراض الحمى والآلام الرئوية خلال القرن الماضي وما زال حتى الآن علاجاً متميزاً على بدائله.

لكن لأقراص الأسبرين استخدامات أخرى في التنظيف قد لا تعرفونها نستعرضها لكم على النحو التالي:

1- تنظف الملابس البيضاء

ضعي 3 أو 4 حبات أسبرين مع ملابسك البيضاء داخل الغسالة لتقليل اصفرارها، ويمكنك أيضًا استخدام الحبوب لإزالة بقع العرق، وكل ما عليكِ هو سكب بعض الماء على الحبوب "لتنشيطها"، ثم ضعي المزيج على البقعة، واتركيه لبضع ساعات، ثم اغسلي الملابس كالمعتاد، وذلك وفق ما ذكر موقع "brightside".

2- تنظيف الممبار والكرشة

تقول الطبيبة شيرين على زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية للنقابة العامة للأطباء البيطريين، كشفت في جروبها التوعوي "جت في اللقمة"، إن أسهل تنظيف للكرشة والممبار، هو تدفئة ماء ووضع قرص أو قرصين أسبرين فيها، ثم نقع الكرشة أو الممبار من 5 إلى 10 دقائق، فتذوب الطبقة المخاطية المبطنة لهما ويسهل إزالتها بأقل مجهود.

وذكرت أن السر يكمن في أن الأسبرين يحتوي على حمض السالسليك الذي له تأثير تآكلي ومذيب للغشاء المخاطي، لذلك ينصح الأطباء بعدم تناول الأسبرين على معدة خالية لتجنب الإصابة بقرح المعدة.

3- تنظيف الأواني

يستخدم الأسبرين أيضا في تنظيف الأواني من الشحوم العالقة، فبحسب ما أورد موقع "just-healthy"، يمكنك سحق بضع حبات منه ومزجها مع القليل من عصير الليمون، إذ يعطيك نتيجة رائعة.

4- تنظيف المرحاض

أيضا بنفس هذه الطريقة السابقة يمكنك استخدام هذا المزيج في تنظيف الحمام حتى يسهل عليك الأمر ويمنحك نتائج مذهلة في التنظيف.

5- إزالة الصدأ

بقع الصدأ في حوض الاستحمام قبيحة، لكنك لست بحاجة إلى القيام بالذهاب إلى المتجر للحصول على حل متخصص للتخلص من البقع.

بدلًا من ذلك، اسحق القليل من الأسبرين، وبلل بقع الصدأ في الحوض، ورش المسحوق فوقه، واتركها لمدة 10 دقائق قبل مسح المعجون -وبقع الصدأ- بقطعة قماش مبللة، وفقا لموقع "bobvila".