4 طفرات جديدة لفيروس كورونا آخرها في إسرائيل.. ما مدى خطورتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-سيد متولي

مع حملات التطعيم المنتشرة في جميع أنحاء العالم ضد كوفيد-19، يواجه العالم شبح تطور فيروس كورونا وظهور طفرات جديدة أكثر انتشارا.

ويستعرض الخليج 365 الطفرات الجديدة لفيروس كورونا ومدى خطورتها:

طفرة مزدوجة في الهند

تم اكتشاف متغير متحور مزدوج جديد لـ كوفيد-19 يسبب السارس-COV-2 في الهند، وفقا لموقع timesofindia.

لوحظ تحديد الطفرة المزدوجة المنتشرة في الهند لأول مرة في ولاية ماهاراشترا، التي تسجل ارتفاعات عالية بشكل مخيف للعدوى الفيروسية، في حين أن طفرة E484Q في الهند، تم إرجاع طفرة L452R إلى الولايات المتحدة، بينما الطفرة المزدوجة المنتشرة في الولايات الهندية هي خليط بين الطفرتين.

بالنسبة لمدى خطورتها، تسببت في ارتفاع عدد الإصابات، مما لوحظ حتى الآن ، كما أنها تتجاوز الدفاعات المناعية في الجسم والتسبب في المزيد من المضاعفات.

يعتقد علماء الأوبئة أن المتغير المتحور المزدوج ليس فقط يسبب ارتفاعًا في الأعداد بأحجام كبيرة، بل لديه أيضًا القدرة على تجاوز جهاز المناعة ومقاومة عالية للأجسام المضادة، كما أن الارتفاع الحالي في حالات الإصابة يتسبب أيضًا في زيادة انتقال العدوى، وفقًا للخبراء.

يعتبر المتغير المتحور المزدوج خطيرًا لأنه لا يمكنه الهروب من جهاز المناعة في الجسم فحسب، بل إنه ينشر العدوى أيضًا بسرعة في الجسم.

طفرة جديدة في إسرائيل

ظهرت طفرة جديدة يطلق عليها اسم P681H أصيب بها نحو 200 إسرائيلي، حيث تم العثور على الطفرة في مدن حيفا ونتانيا وبئر السبع وصفد ورهط وأسدود، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية أمس الثلاثاء.

هذه الطفرة تختلف عن الطفرات الأخرى، وهي ليست أكثر عدوى ولا أكثر خطورة، واللقاح الموجود ضد الفيروس فعال ضد الطفرة الجديدة على الرغم من أنها تقوم بفحص العينات الجديدة، وفقا لروسيا اليوم.

طفرة تنزانيا

تم العثور على سلالة أكثر تحورا من فيروس كورونا المستجد لدى المسافرين من تنزانيا، وفقا لدراسة جديدة أجريت من قبل باحثين من بريطانيا.

وأفاد الباحثون، أن السلالة الجديدة هي الأكثر خطورة بين المكتشفة إلى الآن، وهذه السلالة من فيروس كورونا المتحور محصنة ضد الأجسام المضادة، وتنتقل بسهولة من ناقل إلى آخر، كما أن اللقاحات الحالية قد تكون عديمة الفائدة ضدها، وهو الأمر الذي يدعو للقلق من انتشار هذه السلالة خارج تنزانيا، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

طفرة التشيك

كشف التلفزيون الرسمي في جمهورية التشيك، عن طفرة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، تختلف عن البريطانية والجنوب إفريقية.

وأشار إلى أن باحثي مختبر "إليزابيث فارماكون" في برنو جنوب شرقي البلاد، والذي يختبر فيروس كورونا، أعلن عن ظهور الطفرة الجديدة للفيروس، "الطفرة غير مسجلة سابقا، وليست أكثر خطورة من البريطانية أو الجنوب إفريقية، وخاضعة للبحث.

طفرات معروفة مسبقا

الطفرة الفرنسية

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، منذ أيام قليلة أن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا، موضحة أن التحاليل الأولية لم توضح إن كانت هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارًا من غيرها.

وأشارت الوزارة إلى أن السلالة الجديدة اكتشفت في بؤرة تفشٍ في مركز طبي بمدينة لانيون، بحسب رويترز.

الطفرة البريطانية

تحمل السلالة المتحورة من فيروس كورونا، والمعروفة باسم "النسخة البريطانية لكورونا، العديد من الخصائص كشفت عنها دورية "نيتشر"، البريطانية، فأشارت إلى أن السلالة المتحورة من كورونا "بي.1.1.7"، والتي تم رصدها للمرة الأولى في بريطانيا، ترتبط بمستويات مرتفعة من الوفيات لدى المصابين بها.

وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت أن هذه السلالة أكثر قابلية للتحول من المتغيرات الموجودة من قبل، ولكن تأثيرها على المرضى الذين توفوا كانت غير مؤكدة.

وقالت جامعة أكسفورد البريطانية إن لقاح الوقاية من فيروس كورونا الذي طورته الجامعة مع شركة أسترازينيكا له كفاءة ضد سلالة الفيروس البريطانية مثل السلالات السابقة، كما كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن لقاح سبوتنيك" الذي طورته بلاده، أظهر خلال الدراسات الأخيرة فعاليته ضد السلالة البريطانية من فيروس كورونا.

طفرة جنوب أفريقيا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، التي تم اكتشافها في ديسمبر 2020 في جنوب أفريقيا، تعتبر أكثر عدوى مقارنة مع سابقاتها، وبحسب منظمة الصحة العالمية فامتدت سلالة جنوب أفريقيا إلى 51 دولة.

وقالت شركتا فايزر وبيونتك إن دراسة معملية، تشير إلى أن سلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا، ربما تقلل الحماية التي توفرها الأجسام المضادة المُنتجة من خلال لقاح الشركتين بمقدار الثلثين، وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن دراسة علمية جديدة أظهرت أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا، وجامعة أكسفورد، يبدو أقل فعالية في مواجهة السلالة الجنوب إفريقية المتحورة.

الطفرة البرازيلية

سببت السلالة الجديدة لفيروس كورونا في نسختها البرازيلية، أو ما أُطلق عليها إعلاميا "سوبر كورونا"، ذعرا كبيرا لعدم استجابتها للقاحات، وبسبب أنها أكثر عدوى بـ3 مرات عن السلالة الأصلية لكوفيد-19، بحسب بي بي سي فإنه شُخص بالفعل وجود سلالة البرازيل في أكثر من 25 دولة أخرى.

وكشفت دراسة معملية صغيرة أن لقاح سينوفاك بيوتيك المضاد لمرض كوفيد-19 قد لا ينتج أجساما مضادة كافية للوقاية من سلالة فيروس كورونا، التي تم رصدها في البرازيل، كما قالت دراسة أخرى إن الأجسام المضادة المُعادلة التي يسببها لقاحا فايزر وموديرنا كانت أقل فعالية ضد متغيرات فيروس كورونا التي وجدت في البرازيل.