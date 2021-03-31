إطلالات اليوم: عبير صبري بمكياج ناعم.. وتارا عماد جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- مايان السيد:

ارتدت الفنانة مايان السيد توب كب بألوان متعددة، ونسقت أسفله شميز باللون الأبيض، مع بنطلون جينيز فاتح، وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وخاتم، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- عبير صبري:

وظهرت الفنانة عبير صبري بسويت شيرت باللون الأسود مزود بأكمام، ونسقت أسفله تيشرت باللون الكاشمير، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

- ريهام أمين:

وطلت الفنانة ريهام أمين بجاكيت قصير باللون البينك، مزود بأكمام وأزرار من الأمام، ونسقت مع إطلالتها تيشرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود وحذاء باللون الأبيض، ونظارة شمس وقبعة باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- تارا عماد:

تألقت الفنانة تارا عماد بـ بليزر باللون الرصاصي ونسقت أسفله شميز باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- إيمي سالم:

كما ظهرت الفنانة إيمي سالم بجاكيت طويل باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت معه كلاتش باللون الهافان، وتركت شعرها منسدلا.

- أسماء أبو اليزيد:

وطلت الفنانة أسماء أبو اليزيد بسويت شيرت باللون الأحمر مع بنطلون بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمس باللون الأسود وحذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.