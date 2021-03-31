عطور برائحة الزعفران

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 07:45 مساءً - شاع استخدام الزعفران في مجالات كثيرة، كالتوابل والصبغات والطب والعطور؛ وذلك بفضل لونه الذهبي المائل إلى البرتقالي ورائحته المميّزة؛ حيث يُعتبر الزعفران من أبهظ أنواع التوابل ثمناً في العالم، ويُستخرج من المياسم المجفَّفة لنبتة الزعفران، لذا نرصد لكُنَّ اليوم عدة عطور مميزة للزعفران يمكنكن استخدامها في إطلالاتكن اليومية.



عطر الزعفران الأحمر RED SAFRON من عبد الصمد القرشي

عطر الزعفران الأحمر RED SAFRON



يُعَدُّ عطر الزعفران الأحمر من أجود وأثمن أنواع الزعفران؛ حيث يدعوك للعيش في عالم سحري من السعادة والراحة التي تنتجها مجموعات عبد الصمد القرشي، وصُمم العطر ليتناسب مع كلا الجنسين من محبي العطور الشرقية بالتوابل.

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عطر الورد والزعفران Rose Saffron من لوكسيتان

عطر الورد والزعفران Rose Saffron



ينبض عطر الورد والزعفران بالأنوثة المطلقة مع لمسة من الأناقة؛ حيث صُمِّمَ ليفرض حضورك بقوة، وذلك بجمعه ما بين نعومة زهور الروز الفرنسية وقوة الزعفران، لتكون النتيجة عطراً فريداً يفرض سيطرته، وتضمُّ مقدمة العطر رائحة البرغموت والماندرين والبرتقال المر، أما قاعدته فتتكون من عشبة المر وإكليل الورود.

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عطر بلاك سافرون Black Saffron من بيريدو

عطر بلاك سافرون Black Saffron



استلهمت علامة بيريدو عطر Black Saffron من فكرة "كلما تقدَّمت بالعمر تعمّقت أكثر في جذوري"، ومن هنا ابتكرت هذا العطر الذي يضم رائحة البوملي والزعفران وحب العرعر، ويأتي في قلب العطر نفحات البنفسج الأسود والخشب الأصفر والتوت مع الفيتيفر.

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عطر زعفران لازولي Saffron lazuli من كارولينا هيريرا

عطر زعفران لازولي Saffron lazuli



يُستوحى عطر Saffron lazuli من التراث العريق لعطور الشرق الأوسط، ويأخذنا في رحلة سماوية تَعْبُرُ بنا من قاعدة العطر الشرقية التي تتكون من التونكا والمسك والجلود إلى قلبه المليء بالورد وزهور الأوريس، بالإضافة إلى النفحات الخشبية المميزة لزهور الزعفران الأحمر.

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