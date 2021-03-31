إكسسوارات لا غنى عنها في صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 07:45 مساءً - سواء كنت تبحثين عن إكسسوارات عصرية تزيّنين بها إطلالاتك بالعباية أو القفطان، أو تريدين أن تكمّلي أزياءك الكاجوال بلمسات فريدة، فإن صيحات موضة الإكسسوارات التي حفل بها موسم ربيع وصيف 2021 كانت غنيّة وكافية لتأمين حاجاتك.

جاءت إكسسوارات هذا الموسم جريئة بعض الشيء، دون أن تفقد عنصر الفخامة، ما يجعلها تليق بمختلف الإطلالات والمناسبات. برزت تصاميم كثيرة من النظارات الشمسية، القطعة الأبرز في الصيف، وكانت أكثرها رواجاً النظارات ذات الإطارات المربّعة والكبيرة. فيما لفتتنا حقائب الدلو التي جمعت بين التصميم العملي والأنيق، وأحذية الباليرين الناعمة المصنوعة من الجلود الطبيعية والفاخرة...

في جولة على أبرز صيحات الإكسسوارات العصرية التي قدّمتها العلامات التجارية لهذا الموسم، اخترنا لك هذه القطع لتزيّني بها إطلالاتك الصيفية.



حقائب الدلو

ألكسندر ماكوين Alexander McQueen



هي من القطع التي رافقتنا في مواسم سابقة، وها هي تعود لتزيّن إطلالاتك الصيفية. تتميّز هذه الحقائب بأنها واسعة وعمليّة، يمكن أن تحفظي بها مختلف أغراضك، كما أنها أنيقة وتزيد من فخامة حضورك.

تابعي المزيد: موديلات حقائب متنوّعة من وحي الدكتورة خلود



الأساور العريضة

ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti



برزت الأساور العريضة في مجموعات إكسسوارات هذا الصيف وقد تميّزت بتصاميمها العصرية سواء من حيث المعادن التي دخلت في صناعتها أو من حيث الترصيعات التي زيّنتها.

تابعي المزيد: ما هي صيحات حقائب ربيع وصف 2021



حذاء الباليرين

جيورجيو أرماني Giorgio Armani



يأتي بتصميم مريح جداً، كعب مسطّح وجلد ناعم. رأينا أحذية الباليرين في عروض كثيرة، بعضها جاء مزيّناً بعقدة ناعمة زادت من أنوثة التصميم، وبعضها الآخر جاء بتصميم بسيط وخالي من أي إضافات.

تابعي المزيد: أجمل التصاميم المعادة التدوير لشتاء 2021





الإطارات المربّعة

إيترو Etro



كانت أبرز صيحات النظارات الشمسية لموسم ربيع وصيف 2020، أتت بألوان متنوّعة بين الدرجات الزاهية والدرجات الكلاسيكية، وهي من التصاميم التي تزيد من قوّة الملامح وتميّز الإطلالة.

تابعي المزيد: حقائب جلدية تناسب المرأة العاملة



التوربان

Dolce&Gabbana



ظهر التوربان بشكل لافت في هذا الموسم إذ يمكن أن تختاريه لتزيّني به إطلالاتك الكلاسيكية والعصرية معاً. وهو من الإكسسوارات التي تناسب إطلالاتك في العباية في شهر رمضان المبارك.

تابعي المزيد: أجمل موديلات شنط موضة 2021