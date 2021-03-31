أجمل بدلات صيف 2021 للرجل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 07:45 مساءً - لا شكّ أن ثقافة الصيف 2021 للبدلات الرجالية تعني الألوان الدافئة والخامات المنعشة التي تدعو لمعانقة الطبيعة والأماكن المفتوحة، وقد برزت التصاميم الأكثر جرأة المكوّنة من سترة بأكمام مثنية إلى الكوع، وهو مظهر يخاطب الشباب أكثر. وفي المقابل كانت هناك تصاميم أخرى تشمل سترات مزدوجة أو بصف أزرار، بعضها ببنطلونات ضيّقة وقصيرة نوعاً ما تعلو عن الكاحل بسنتيمترات معدودة، وبعضها ببنطلونات واسعة مستوحاة من السراويل العربية القديمة.





بدلات الصيف فرصة للتميّز

بريوني Brioni



تعتبر سترة بدلات الصيف طبقة إضافية يمكن للرجل أن يشعر بأنه أفضل معها، ولهذا السبب تحديداً قد يختار ارتداء بدلة؛ لأنها فرصة حقيقية للتميّز، خاصة إذا كانت غير مبطّنة أو مصنوعة من القطن؛ لإضافة المزيد من الأناقة إلى طلّته.

يتجه معظم الرجال نحو البدلات الصيفية في جميع المناسبات المحتملة، التي قد تنشأ خلال الأسابيع القليلة عندما يكون الجو حاراً بدرجة كافية تضمن مثل هذه الملابس، لذلك إذا استقرّ على واحدة منها، لا بدّ من ارتداء بدلة من القطن الخفيف نصف مبطّنة ومفتوحة قليلاً؛ لتحقيق إطلالة عملية أكثر روعة.

من السهل ارتداء البدلة الصيفية في مكان العمل، خاصة إذا كانت من قطعتين، غير مبطّنة من مزيج من الكتان الأزرق الداكن العادي، والبنطلون ذات الثنيات، أو حتى القيام بتجميع البدلة مع قميص بأكمام طويلة في شريط ذاتي بسيط مع أساور وأزرار أكمام أو عقدة فرنسية؛ للحفاظ على لمسة رسمية وربطة عنق منسوجة بسيطة.

أما للمناسبات الخاصة، فلا بدّ من تخصيص بعض الفخامة والأناقة إلى البدلة الصيفية؛ حتى تبرز بشكل يتناسب مع نوع المناسبة، لذلك لا بدّ من اختيار سترة من مزيج قطني بزريّن مع بنطلون مطابق بالطبع باللون البنّي الفاتح أو البيج الغامق أو الأزرق المتوسط؛ ​​لأن البدلات ذات الألوان الفاتحة أفضل في موسم الصيف، وتتلاءم مع درجات حرارته.

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بدلات ثلاثية الأبعاد

إيليفانتي Eleventy



تبرز الخيارات الأخرى لبدلات الصيف من خطوط بديلة مجعّدة قليلاً ولامعة بمهارة من نفس اللون، يمنح هذا التأثير المجعّد النسيج جودة ثلاثية الأبعاد؛ تشجعه على الابتعاد عن الجسم، مما يجعل الرجل يشعر بالبرودة، كما يعني هذا أيضاً أن السترة القطنية تبدو أفضل عندما تكون مبطّنة؛ للمساعدة على الاحتفاظ بالأسلوب المناسب.

ليس من السهل خلع البدلة، ولكن البدلة البيضاء هي الأكثر رقياً بين خيارات البدلات الصيفية، خاصة إذا كانت من الكتّان مع قميص أبيض وربطة عنق، حسب الرغبة والذوق، حتى تليق بالمناسبات الرسمية والأعراس.

وأخيراً برزت البدلات الصيفية الكلاسيكية مع السروال، فجاءت بقصّات جميلة لا تستلزم ارتداء قميص تحتها، فالجاكيت أو السترة كفيلة بالباقي، خاصة إذا كانت بزرّ واحد.

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