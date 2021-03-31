الامارات | إغلاق مدارس نيبال بسبب تلوث الهواء

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مدارس نيبال بسبب تلوث الهواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 مارس 2021

قال مسؤولون إن معظم المدارس في نيبال ظلت مغلقة لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف من تلوث الهواء.

وقال ديباك شارما، المتحدث باسم وزارة التعليم، إن ما يقدر بنحو 8 ملايين طالب تضرروا من عمليات الإغلاق على مستوى البلاد، والتي تهدف إلى حماية التلاميذ من الآثار الضارة لتلوث الهواء.

وصرح شارما "صدرت تعليمات للمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد بوقف الأنشطة التعليمية لحماية الطلبة من التلوث".

وازدادت نوعية الهواء السيئة في جميع أنحاء نيبال منذ الأسبوع الماضي، حيث غطى ضباب كثيف عدة أجزاء من البلاد، بما في ذلك عاصمتها كاتماندو. وحثت السلطات الصحية المواطنين على البقاء في منازلهم وتجنب ممارسة المشي في الصباح.

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