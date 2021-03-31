دراسة تؤكد: السفر إلى الفضاء يؤدي إلى «ضمور القلب»

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت دراسة حديثة تناول الباحثين خلالها بعض التغيرات التي تحدث للإنسان حال بقاؤه لفترات طويلة في الفضاء ومنها: أن قضاء فترات طويلة في الفضاء يمكن أن يؤدي إلى انكماش حجم قلب الإنسان الأمر الذي يعتبر مقلقًا للذين يطمحون للسفر إلى القمر أو المريخ في السنوات المقبلة.

الاعتماد على «الرياضة» في الفضاء ليس كافيا

وأن الاعتماد على البرامج طويلة الأجل لممارسة التمارين منخفضة الكثافة في الفضاء ليست كافية لمكافحة آثار انخفاض الجاذبية لفترات طويلة على القلب «بحسب ما يوضح الباحثين».

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية قام الباحثين فى الدراسة بالاعتماد على بيانات أحد رائدي الفضاء المتقاعدين ويدعى «سكوت كيلي» الذى ظل ما يقرب من العام على متن محطة الفضاء الدولية من «2015 إلى 2016» الصحية.

انكماش في منطقة البطين الأيسر رغم ممارسة الرياضة

وبعد مقارنة تلك النتائج مع السباح المحترف «بينوا ليكومت» الذي سبح عبر المحيط الهادئ في عام 2018 حيث تؤدي السباحة في الماء لمدة طويلة إلى آثار مشابهة لانعدام الجاذبية في الفضاء، اكتشف الباحثين أن كلا الرجلين قد شهدا انكماشا في منطقة البطين الأيسر لديهما، وذلك على الرغم من ممارستهما الرياضة والعديد من تمارين الكثافة.

انعدام و ضعف الجاذبية في الفضاء يؤثر على القلب

ومن الواضح أن انعدام و ضعف الجاذبية في الفضاء يؤثر على القلب ويجعله يبذل جهدًا أقل من الطبيعي لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم ما يتسبب في الإصابة بضمور في العضلة الأمر الذي يمثل مشكلة خطيرة لرواد الفضاء والذين يطمحون للسفر إلى الفضاء والقمر والمريخ في العقود القادمة.

وأثناء رحلات الفضاء الطويلة فإن انعدام الجاذبية يقلل من كثافة العظام ويزيد من خطر الإصابة بكسور العظام وضمور العضلات. يصبح مسمما.. احذري إعادة تسخين الأرز

قلب الإنسان يتأثر بـ«شدة الجاذبية أو ضعفها»

مؤلف الدراسة في المركز الطبي الجنوبي الغربي بجامعة تكساس، البروفيسور بنجامين ليفين، يؤكد أن قلب الإنسان يتأثر كثيرًا بمسألة شدة الجاذبية أو ضعفها وكل من تأثير الجاذبية والاستجابة التكيفية لممارسة التمارين الرياضية تلعب دورا ولكننا فوجئنا بأنه حتى ممارسة التمارين الرياضية لا تمنع عضلة القلب من الانكماش.