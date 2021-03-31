قانوني: «قُبلة» فتاة المرج وخطيبها «مالهاش عقوبة».. والسجن المشدد عقوبة الجيران

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة تبادل فيها المخطوبين قُبلة.. بين الفتاة «كريمة» وخطيبها، في شرفة منزلهما بإحدى مناطق حي المرج في محافظة القاهرة، الأمر الذى نتج عنه رد فعل من جيرانهما بالتعدى على «المخطوبين»، بالضرب و«السحل».

ولم تكن «كريمة. م»، وخطيبها، خلال زيارته لها، مساء أمس، تتوقع أن يقرر الجيران اقتحام المنزل، بزعم رؤية الفتاة وخطيبها يتبادلان قبلة ويصل الأمر إلى حد التشهير بهما.

قانوني يوضح عقوبة الجيران

المستشار أحمد ياسين علي، المحامي بالاستئناف العالي، يؤكد أن الجيران ارتكبوا العديد من الجرائم التي تشدد عقوبتهما أمام القانون، على رأسها اقتحام منزل مسكون، وجنحة اعتداء بالضرب، فضلا عن انتهاك الحياة الخاصة، قائلا: «العقوبة من 5 لـ7 سنين حبس».

وفى حديثه لـ«هن» يؤكد المحامى: «لو السحل عمل عاهة مستديمة، الحبس هيكون مشدد لحد 10 سنين».

هل فعل الخطيبين فعل فاضح؟

المستشار أحمد ياسين، يوضح «أن فعل الفتاة وخطيبها لا يوجد عليه عقوبة، ولا يعد فعل فاضح، لأن الحياة الخاصة مصونة، بالدستور المصري» وأنها :«في بيتها مش من حق التدخل والاقتحام».

محضر انتهى بتصالح وعدم التعدي

يذكر أن العائلة المعتدى عليها تسكن في إحد شوارع مؤسسة الذكاة التابعة للمرج، منذ ثلاثة سنوات، ويلتزمون بعادات وتقاليد تلك المنطقة الشعبية التي ينتمون لها حسب ما ذكرته الفتاة، مؤكدة أن ما حدث لهم «ظلم وافتراء»، نافية ما تردد من ارتكابها أفعال خادشة: «يعني إيه 3 ستات يدخلوا عليا أنا وأختي أوضة نومنا ويضربونا وفي الآخر يطلبوا مني معملش محضر إثبات حالة وفي الآخر يروحوا يعملوا محضر بعدم التعرض ويجبرونا إحنا كمان نوقع على محضر تصالح».