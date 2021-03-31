محمد رشاد عن «تلقيحات» مي حلمي بعد الانفصال: الصفحة اتقفلت بالحلو والوحش «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال حديثه عن علاقته بطليقته الإعلامية مي حلمي.. وفى رده على أسئلة متابعيه على خاصية «استوري»، بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تلقى الفنان محمد رشاد عبر سؤالًا من أحد المتابعين جاء بنحو: «مش ناوي ترد على التلقيحات دي ولا ايه؟».

انا بصون العشرة ومش هنزل لمستوى حد

ليرد الفنان: «أنا بحترم العشرة لآخر وقت ومش هنزل لمستوى إني ألقح وأرد على تلقيح واتهام من حد كان في حياتي وبردو دا موضوع شخصي وربنا اللي يعرف الخفايا والنوايا».

وورد سؤال آخر، للفنان، «ليه مش بتوضح حقيقة اللي حصل، بدل ما تكون الجاني في نظر الناس علشان طرف واحد بس هو اللي بيتكلم»، جاء الرد: «يا بخت من كان مظلوم ومكانش ظالم اللي بيني وبين الناس شغلي مش حياتي الشخصية أنا مش هتاجر بمشاكل مش هتفيدكم بأي شيء ولا الكلام هيقدم ولا هيأخر، الصفحة اتقفلت بالحلو والوحش اللي فيها».

مي حلمي تخرج عن صمتها

وكانت الإعلامية، مي حلمي، خرجت عن صمتها للمرة الأولى عقب أشهر من انفصالها عن الفنان محمد رشاد، وتحدثت عن أسباب طلاقها، خلال مقطع فيديو ظهرت خلاله، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «أنا مذيعة من 5 سنين، لكن من سنتين بالظبط بدأت حياتي تبقى مشاع، من أول ما اتلغى فرحي، وعمري ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتي الشخصية».

الطلاق تجربة صعبة على أي ست

وتابعت :«الطلاق تجربة صعبة على أي ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، عشان الغدر والخيانة من أقرب الناس ليك، فيه كتير وقفوا جنبي ومعايا منهم الإعلامية ريهام سعيد، وسارة الطباخ فعلا ستات جدعة ودعموني».