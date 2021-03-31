سيدة تثير موجة «غضب عالمية» على السوشيال بسبب أظافر رضيعتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«جدل عالمى» أثارته أم أمريكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عرضت صور لأظافر رضيعتها الطويلة، مطلية بألوان مختلفة من طلاء الأظافر «المانيكير».

الأم تستعرض طلاء أظافر رضيعتها

وفاجئت الأم أصدقائها وأقاربها عبر صفحتها الشخصية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بنشرت صور أظافر الرضيعة والتي بدت طويلة وغير متناسبة مع عمرها الصغير، ومن ثم تبين أنها ليست أظافر الطفلة، بل مجرد «أظافر تركيب»، الأمر الذى عرض الأم لانتقادات شديدة، «بحسب ما أفادت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية».

«انتقادات وتوبيخ» للأم

العديد من «الانتقادات والتوبيخ» وُجه للأم من قبل نشطاء موقع «فيس بوك»، حيث وصفتها ناشطة بـ«التافهة»، بينما قال آخرين أنها تعرض حياة رضيعتها لخطر كبير بسبب الحافة الحادة للأظافر الذى لا تدركه، وجاء من بين التعليقات، «أنتِ مجنونة»، «من المفترض أن تقصِ أظافر طفلتك حتى لا تؤذي نفسها وليس العكس»، «أنتِ غبية وتافهة»، «لا بد من محاسبة هذه الأم المتهورة وجعلها عِبرة لغيرها حتى لا تفكر أي أم أخرى في القيام بفعلتها الحقيرة مرة أخرى، إنها حقا مختلة».

صور أظافر الرضيعة بـ«3 ألوان»

كانت الأم شاركت أربع صور لرضيعتها ترتدي «أظافر مستعارة»، مطلية بثلاثة أنماط مختلفة من «المانيكير».

الأم تقدم عروض للسيدات

ولم تكتفي الأم بفعتلها فقط، بل قدمت أيضا عروضا للأمهات الآخريات في إمكانها القيام بتركيب أظافر مستعارة لاطفالهن وطلاءها بحرفية تامة، لكن قوبل عرضها بموجة كبيرة من الغضب من قبل بعض الأزواج.