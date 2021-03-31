«عندها 16 سنة ووشها متقطع».. معلومات عن «فتاة الساطور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التعدى على طالبة المرحلة الثانوية أمل نصير فى الواقعة المعروفة إعلاميا بـفتاة الساطور، باتت واحدة من أكثر القضايا تداولا، بين رواد «السوشيال ميديا»، تعاطف معها المتابعين وطالبوا بضرورة محاسبة المتسبب «تشويه جسدها».

وبينما كانت «أمل» عائدة من «الدرس» باغتها شاب وتعدى عليها بالضرب بـ«ساطور» ما تسبب فى كدمات وجروح فى الوجه ومناطق متفرقة من الجسد «فتح جبتها وتم إجراء 10 غرز وجرحين قطعيين بفروة الرأس طول الواحد 20 سنتيمتر.

نقلت الفتاة للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 1060 لسنة 2021 جنح قسم شرطة الحمام، وتولت النيابة العامة التحقيقات،

من هي «ضحية الساطور»

- أسمها أمل نصير تعيش في مدينة الحمام، بمرسى مطروح.

- أمل تبلغ من العمر 16 عاما.

- تدرس في الصف الأول الثانوي.

- كانت أمل عائدة من درس حينما باغتها شاب بالاعتداء عليها بالساطور.

- حينما لاحظ الشاب أن هناك من أراد أن يتقدم لخطبتها قرر الاعتداء عليها، ووقع الاعتداء في الشارع.

- طلب منها الشاب أن تقول له كلمة "بحبك"، ولكنها رفضت وحينما ضربها بالساطور.

- أصيبت الفتاة بجروح غائرة في رأسها، وفي جبتهتها، وذراعها.

- دخلت أمل مستشفى الحمام العام، ولكنها انتقلت لمستشفى الإسكندرية الجامعة.

- خضعت أمل لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات.

- شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور الفتاة والشاب الذي اعتدى عليها.

- دشن هاشتاج «حق أمل» للانتقام من الشاب المعتدى عليها بالساطور.