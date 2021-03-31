بعد أشهر من الانفصال عن مي حلمي.. محمد رشاد: شوهت صورتي وافترت علشان «ترند»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار انفصال الإعلامية مي حلمي والمطرب محمد رشاد، «فى أغسطس 2020»، «الجدلا والتساؤل» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول «سبب الطلاق» الأمر الذي بدأ بالصمت حتى الكشف عن الكواليس إذ أعلن «رشاد» أنه طلقها «3 مرات» بسبب خلافات بينهما.

لتعود القصة في الظهور مجددًا، حينما شارك الفنان متابعيه، عبر خاصية «استوري»، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لاستقبال اسئلتهم، إذ قال «وانتوا عاملين ايه دلوقتي»، ليستقبل أسئلة عدة ومن بينها علاقته بزوجته السابقة الإعلامية مي حلمي.

وتلقى المطرب محمد رشاد، سؤالًا، من أحد متابعيه، جاء فيه «والله ما تدخل بس ازاي تطلق وحد ويعرفها بالصدفة بعديها بشهرين هو الكلام ده بجد يا رشاد؟»، ليأتى رده: «مع اني مش بحب اتكلم في الموضوع ده خالص لأنه خاص جدًا، بس هل دة كلام طبيعي يعني وممكن حد عاقل يصدقه، ربنا يهدي الجميع».

شوهت صورتي وأفترت عليا بالكدب عشان ترند

لم ينتهى الأمر عند هذا الحد، إذ واصل متابعي الفنان، في السؤال عن حياته الشخصية، فجاء سؤال آخر بنحو: «ازاي بعد الحب ده كله تطلق ده هي لسه محتفظة حتى بصورك في البروفايل»، ليرد قائلًا: «يعني ايه ازاي.. دا نصيب ربنا، بعدين مش مقياس حب احتفظ بصور حد وأشوه صورته كل فترة وأفتري عليه بالكدب عشان ترند أو اي سبب، زي ما حافظت على صورته في بروفايلي الأولى أحافظ على صورته قدام الناس بعد عشرة كانت بينا حتى لو شوفت منه يوم واحد حلو، أصون الحلو مش أتكلم عنه بحاجات ربنا الأعلم إنها محصلتش».

وكان الفنان محمد رشاد، علق على طلاقه من مي حلمي، بعد الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «النصيب والعشرة انتهت لحد هنا».