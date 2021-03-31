دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها «إيمي»: يا أخف دم في العالم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، بعيد ميلاد شقيقتها «إيمي»، وذلك بمشاركة عدد من الصور واللقطات التي تجمع بينهما منذ الطفولة حتى مرحلة الشباب مع صور لأعمال فنية جمعت بينهما.

تغزلت دنيا في شقيقتها إيمي سمير غانم، خلال الصور، مرفقة تعليق:« أسعد عيد ميلاد لأجمل فتاة في العالم.. أخف دم في العالم، ربنا يحميكي ويسعدك».

ولاقت الصور التي شاركتها الفنانة دنيا سمير غانم استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، التى كان من أبرزها، «نيللي وشريهان، أخف قلب في الدنيا كلها، ربنا يحفظك يا إيمي، ربنا يخليلك حسن، كل سنة وانتي طيبة يا حلوة، العيلة القمر رزق، ربنا يحميكوا ويخليكوا لبعض».

كل سنة وانتي فرحانة.. عقبال ما تشيلي عيالها

«كل سنة وانتي فرحانة، عقبال ما تشيلي عيالها وتفرحي بيها، العيلة الفرفوشة، ايه الحلاوة والجمال ده، عقبال السنة الجاية لما تبقى مامي يا إيمي، مش هنشوفكوا سوا في أعمال تانية».

دنيا تتحدث عن شقيقتها إيمي:مجتهدة ودمها أخف مني

وكانت «دنيا» تحدثت عن شقيقتها، خلال استضافتهما في برنامج صاحبة السعادة، مع الإعلامية إسعاد يونس:«إيمي دمها أخف مني بمراحل، أنا بحب إيمي في اللقاءات التلفزيونية، عشان كده أنا جاية النهاردة عشان اتفرج عليها بس ومتكلمش».

باجي على نفسي زيادة عن اللزوم

«تفاجئت مرة واحدة أن عليا مسؤوليات كثيرة أنا وإيمي، كما أنها تأخذ الأعمال الفنية بشكل صارم للغاية»، مضيفة:«باجي على نفسي زيادة عن اللزوم، وده بييجي على أعصابي، وده عكس إيمي هي مجتهدة في شغلها وكل حاجة بس بتشيل مسؤوليات الحياة بشكل أوفر، ممكن أعباء الحياة عند إيمي تؤثر شوية على شغلها، بس إحنا الإثنين مجتهدين في كل حاجة بس كل واحد وطريقته».