«فى عيد ميلادها».. زواج إيمي سمير غانم وحسن الرداد بعد 7 سنين «أخوات صحاب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«عيد ميلاد الليلة مين».. عُرفت بتلقائيتها وخفة دمها، فقد نشأت وسط أسرة فنية لها تاريخ فنى مشهود فوالدها الفنان الكوميدى القدير سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، هى الفنانة الشابة إيمي سمير غانم.

درست «إيمى» إدارة الأعمال في «مودرن أكاديمي»، للتجه بعدها إلى التمثيل فور إنهاء دراستها، شاركت والدها في مسرحية «ترا لم لم»، وقدمت دورًا في مسلسل «لحظات حرجة».

وشاركت أيضا في العديد من الأعمال الفنية منها: «كابتن عفت، هبة رجل الغراب»، أما في السينما فشاركت في أفلام: «إكس لارج، بلبل حيران، غش الزوجية».

«31 مارس»، يوم ميلاد إيمي سمير غانم، حيث يُقدم «هُن» لقطات من حياتها وزوجها الفنان حسن الرداد.

بدأت قصة حب الثنائي «إيمي والرداد»، من خلال صداقة جمعت بينهما لقرابة الـ7 أعوام، معتبرين أن صداقتهما «صداقة حد الإخوة»، ثم جمعت بينهما أعمال فنية، ليعقبها ارتباط دون خطبة، ثم زواج.

أثارت قصة إيمي وحسن الرداد، فضول الجماهير لفترات كبيرة، وظلا ينفيانها حينما يتعرضان للأسئلة حول طبيعة العلاقة، ولكن محاولتهما الإخفاء لم تدوم طويلًا، حيث شهد منتجع الجونة السياحي بمدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر تتويج قصتهما بالزواج فى العام 2016.

إيمي: الزواج جه بسرعة

وكشفت إيمي خلال مداخلة هاتفية سابقة لبرنامج« أنا وبنتي»، مع الفنان شريف منير وابنته أسما، كيف بدأت علاقتها بالفنان حسن الرداد: « إحنا كنا أصدقاء جدًا لسنتين، وعلشان كده الزواج جه بسرعة وبدون خطوبة، كنا عارفين بعض، وفضلنا أصدقاء 7 سنوات قبل الزواج، وخاصة بعد رجوعنا من الحج».

الزواج بـ«فستان أبيض ستان بنفسجي»

أطلّت إيمي في حفل زفافها بفستان من تصميم هاني البحيري الذي استغرق أكثر من شهر في تصميمه، واستورد مستلزماته من خارج مصر، كما حرص أن يكون مناسبًا لطبيعة المكان، وتميز الفستان المصنوع من قماش الستان باللون البنفسجي الفاتح، بفتحة طويلة إلى فوق الركبة.

الرداد: قررنا الارتباط فورًا

وسبق أن كشف «الرداد» أيضا عن السبب الذي دفعه إلى الزواج من «إيمي» قبل الانتهاء من تجهيز شقة الزوجية:«تزوجت قبل الانتهاء من تجهيز شقة الزوجية، لأنني وإيمي قررنا الارتباط فورًا وعدم السماح لأي ظروف بتعطيل ذلك، وقد ارتديت بدلة فرح زرقاء لتناسب وإقامة الحفل على الشاطئ».