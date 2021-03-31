«موجة غضب» على «الفيس بوك» بعد التعدى على «فتاة وخطيبها» بالمرج بسبب «قبلة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسببت واقعة التعدي على فتاة وخطيبها بإحدى مناطق حي المرج في محافظة القاهرة، فى جدلا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك لتعرض الفتاة وخطيبها للرشق بالحجارة «من الجيران»، بعد ضبطهما «يتبادلان قبلة» في شرفة منزلهما.

موجة غضب عارمة على «فيس بوك»

موجة عارمة من الغضب، سادت بين عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تجاه موقف وتصرف الجيران على الواقعة، وانتهاك خصوصية الفتاة وخطيبها، وجاءت التعليقات بنحو: «وهما قاعدين فاضيين ومركزين في البلكونات»، «بأي حق يعملوا كده، هي ولا بنتهم ولا ليهم علاقة بيها، ليه قلة القيمة والفضيحة، دي كانت بينهم وبينها ويقولوا ليها شوفنا كذا وكذا ومينفعش وينصحوها كانوا كسبوا ثواب، إيه كمية القرف اللي بقت في البنآدمين دي».

«شعب غريب وحشري»

جاء تعليق آخر يضيف: «شعب غريب وحشري، أنتوا ملكوا هي يعني دي عمرها ما حصلت من بداية الخليقة، كتير أكيد ليه حشرية الناس، اللي شايف إن ده غلط مايدخلش وميبصش».

بينما علق حساب آخر: «هما جماعة الأمر بالمعروف سابوا السعودية وجم مصر، إيه القرف اللي بيحصل ده».

وكانت مصادر أمنية كشفت عن أنه في تمام التاسعة مساء ليلة أمس، نشبت مشاجرة بأحد شوارع منطقة المرج، بين مجموعة من الجيران، و«فتاة وخطيبها»، بعد ضبطهما «يتبادلان قبلة»، ما دفع الأهالي إلى اقتحام المنزل ومن ثم التعدى بالضرب عليهما، ما أدى إلى إصابتهما بجروح وكدمات سطحية، وتم إجراء مجموعة من الإسعافات الأولية لهما.