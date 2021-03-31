صور منسوبة للشاب المتهم بضرب «فتاة الحمام» بالساطور بسبب رفضها خطبته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

6 ساعات هي مدة الجراحة التي خضعت لها أمل نصير، والتي عرفت إعلاميا فتاة الساطور، تدرس في الصف الأول الثانوي وتعيش في مدينة الحمام، من أجل إنقاذ حياتها، بعدما تعرضت لاعتداء غاشم من شاب في الشارع، وذلك بحسب بيان أمني صادر عن وزارة الداخلية.

ضرب فتاة بساطور في الشارع

تبلغ أمل من العمر 16 عاما، وقع في طريقها شاب يرغب في الزواج منها، ولكنها ترفضه، فدفعت ثمن هذا الرفض غاليا، فقد واجهها في الشارع بساطور، ودون شفقة هشم رأسها، وعلى إثر ذلك خضعت لتدخل جراحي العاجل، حيث عانت من جروح بالغة في الجبهة والذراع، والرأس، ودخلت إلى مستشفى الحمام العام، حيث تسكن هي في مدينة الحمام، ومنها إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي وأجرت عملية مدتها 6 ساعات.

أول صورة للمتهم

ونشرت حساب لفتاة تدعى أماني رشدي تفاصيل الاعتداء، وصور الفتاة، وصور الشاب المعتدي، وانتشرت الصور على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبته، على فعلته.

وروت أماني، أن الفتاة كانت تقابل هذا الشاب يوميا في طريقها ذهاب وعودة من بيتها، وكان يخبرها بحبه وهي ترفض أن ترد عليه، وفي آخر مرة قابلته كانت عائدة من الدرس، ففاجئها بضربها بالساطور، وكان مندفعلا ومنفعلا لأنها علم بأن هناك شاب تقدم لخطبتها، في الوقت الذي كانت ترفض فيه الرد عليه.

الفتاة تعاني إصابات بالغة

دخلت أمل إلى مستشفى الحمام العام، وهي مصابة بجرح قطعي في الجبهة طول الجرح 10 سم وغائر حتى عظام الجمجمة وكسر مضاعف مفتوح باليد السيرى، وجروح قطعية بفروة الرأس.

وجرى عمل الإسعافات اللازمة لأمل وكذلك الحد من النزيف، وجرى تحويلها عاجلا في سيارة إسعاف إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي، حيث خضعت لـ عملية جراحية استمرت لمدة 6 ساعات، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، برقم 1060 لسنة 2021 جنح قسم شرطة الحمام، وتولت النيابة العامة التحقيقات.