كواليس محاكمة المتحرش بطفلة المعادي: «شاور على بابا وقالي هدبحه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف محمد ثروت منصور، محامي طفلة المعادي، ضحية المتحرش «محمد.ج» التي وثقت كاميرات المراقبة جريمته، مشاهد من المحاكمة الأولى للمتهم، التي عقدت أمس الثلاثاء، بمحكمة جنايات القاهرة.

أهل المتهم يتخلون عنه

وأكد المحامي خلال حديثه لـ«هن»، أن المتهم لم يحضر معه سوى محاميه: «محدش كان معاه إلا المحامي بتاعه، مفيش حد من أهل أو صحاب، كان لوحده».

الطفلة بصحبة أهلها دون صاحبة الفيديو

على الجانب الآخر، دعمت أسرة الطفلة ضحية الجريمة، ابنتها، حيث حضر معها والدها وجدها ووالدتها، محاولين دعمها ومساندتها خلال الجلسة، مشيرا إلى أن صاحبة الفيديو الشهيرة التي فضحت الأمر، لم تكن متواجدة.

بكاء الأم: هبوس الأرض لو اتحكم عليه

ربما وقعت أقوال المتهم بإنكاره الواقعة، واتهام الطفلة بمحاولة سرقته، كالرصاص على نفوس أهل الضحية، ما دفع والدتها للبكاء خلال المحاكمة: «لو كانوا طالوه مكانوش سابوه من أيديهم، على اتهامه لبنتهم ده، أمها فضلت تعيط وتقول لو خد حكم هبوس الأرض».

تهديد للأب بالذبح

جملة صادمة نطقت بيها الطفلة الضحية عقب انتهاء الجلسة، بعدما توجهت للمحامي، مؤكدة أن المتهم أشار على والدها، مهددا بذبحه، حيث أكد المحامي: «الطفلة بعد الجلسة قالتلي، ده شاور على بابا وبعدها على رقبته وقال هدبحك».

محاكمة متحرش المعادي

وانعقدت أمس الثلاثاء، أولى محاكمات متحرش طفلة المعادي «محمد.ج»، والتي فاجأ خلالها المتهم بادعاءه بأن الفتاة حاولت سرقته، وأنه لم يتحرش بها.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد وجّه إلى للمتهم، تهمتي الخطف، وهتك العرض، لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات محبوسًا.

قصة تحرش طفلة المعادي

وفي 8 مارس الجاري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل يستدرج طفلة صغيرة في «بير سلم» ليتحرش بها، داخل إحدى العمارات السكنية في المعادي، وقيامه بالتحرش بها.

قبل أن يخرج الجيران، وهن «أوجيني ونجلاء» أثناء تواجدهما داخل عيادة النساء والتوليد الكائنة بذات العقار، ومشاهدتهما للمتهم، ومواجهته بالكاميرا التي وثقت جريمته.