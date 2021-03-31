قبل رمضان.. طريقة عمل سموذي التمر بالحليب

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام معدودة تفصلنا عن الاحتفال بشهر رمضان المبارك، الذي يرتبط بالعديد من الأطعمة والمشروبات من بينها، سموذي التمر بالحليب الصحي.

قدم الشيف أسامة السيد، طريقة سهلة لتحضير سموذي التمر بالحليب في المنزل، خلال برنامجه على شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير سموذي التمر بالحليب

كوب تمر منزوع البذر

كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة دبس البلح

حليب

طريقة تحضير سموذي التمر بالحليب

- في الخطوة الأولى لا بد من نقع البلح في الماء الدافئ لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

- في الخطوة الثانية يتم وضع البلح بعد نقعه في الخلاط الكهربائي مع دبس البلح والحليب.

- خفق جميع المكونات لمدة دقيقتين حتى تتداخل ويذوب البلح.

- وضع السموذي في كأس التقديم ويُزين بقليل من قطع البلح.