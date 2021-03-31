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قبل رمضان.. طريقة عمل سموذي التمر بالحليب

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تمر

أيام معدودة تفصلنا عن الاحتفال بشهر رمضان المبارك، الذي يرتبط بالعديد من الأطعمة والمشروبات من بينها، سموذي التمر بالحليب الصحي.

قدم الشيف أسامة السيد، طريقة سهلة لتحضير سموذي التمر بالحليب في المنزل، خلال برنامجه على شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير سموذي التمر بالحليب

كوب تمر منزوع البذر

كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة دبس البلح

حليب

طريقة تحضير سموذي التمر  بالحليب

- في الخطوة الأولى لا بد من نقع البلح في الماء الدافئ لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

- في الخطوة الثانية يتم وضع البلح بعد نقعه في الخلاط الكهربائي مع دبس البلح والحليب.

- خفق جميع المكونات لمدة دقيقتين حتى تتداخل ويذوب البلح.

- وضع السموذي في كأس التقديم ويُزين بقليل من قطع البلح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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