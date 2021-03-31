الامارات | صور- محمية لألف قط من ضحايا الحرب السورية

شكرا لقرائتكم خبر عن صور- محمية لألف قط من ضحايا الحرب السورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 مارس 2021

بالاستلقاء على فروع الشجر أو الكراسي، يستمتع أكثر من ألف قط بالعيش في محمية مساحتها 2000 متر في مدينة إدلب السورية، مخصصة للقطط الضالة والمصابة أو التي تخلى عنها أصحابها أثناء الحرب في شمال غرب سوريا.

واختار السوري علاء الجليل البقاء في حلب أثناء الحرب ليرعى القطط المهجورة التي كان لديه منها نحو 100، قبل أن يأخذها معه عندما رحل إلى إدلب في 2016.

وتستضيف محمية أرنستو، التي تحمل اسم قط كان محبوبا جدا للإيطالية التي ساعدت في تمويل إنشاء المحمية، أكثر من 1000 قط يوفر لها المأوى والرعاية الطبية والطعام.

وقال مدير المحمية محمد وطّار ، "أُنشئت محمية أرنستو أثناء الحرب والقتال دائر في سوريا، المحمية تضم أكثر من ألف قط، ما يزيد عن ألف قط، إضافة إلى أنواع ثانية، حيوانات نعتني فيها. أغلب الحيوانات هي إصابات حربية وناتجة عن تخلي الناس أثناء نزوحها على حيواناتها. أمَنا لهن المأوى والعلاج البيطري والطعام".

وبينما كانت العديد من القطط تعاني إصابات تعرضت لها خلال الحرب عندما اضطُر أصحابها لتركها أثناء فرارهم من المدينة فإن القطط تستمتع الآن بمرافق عديدة في المحمية.

وأضاف وطّار "تقع محمية أرنستو على مساحة 2000 متر مربع، محاطة بأسوار، فيها عدة أقسام، أقسام للحجر الصحي، للأمهات، للقطط الغير مصابة. نقدم لهم دائما الخدمات اللازمة من طبابة، إطعام، مأوى". ويقول بيطريون في المحمية التي ما زالت تقع في منطقة حرب إنهم يعالجون نحو 30 قطا يوميا من إصابات عديدة.

ويوضح الطبيب البيطري محمد يوسف ذلك قائلا "نحن الآن في محمية أرنستو، القسم الطبي ضمن العيادة البيطرية، نعالج حوالي أكثر من 30 حيوان يوميا، يتم رعاية حوالي أكثر من ألف حيوان ضمن المحمية، نقوم بعلاج الحيوانات بشتى الأمراض من إعطاء اللقاحات الدورية للحيوانات والمعالجات المناسبة حسب المرض لكل حيوان بما يناسبه".

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