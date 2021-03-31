الامارات | بالصور- عراقيات شجاعات ينزعن ألغام البصرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور- عراقيات شجاعات ينزعن ألغام البصرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر فريق من النساء، اللائي يرتدين سترات سميكة واقية من الرصاص وخوذات ثقيلة ويضعن دروعا واقية للوجه، في الحقول الوعرة بمحافظة البصرة العراقية من أجل إزالة الألغام الأرضية.

وتمرر النساء أجهزة الكشف عن المعادن الثقيلة فوق التربة وينحنين بحرص وأقصى دقة ممكنة ليزحن الرمل عن الأدوات الحادة وسط الركام في تحد للفوارق بين الجنسين وذلك ليخلصن محافظتهن من المواد المتفجرة الخطرة. ويمثل هؤلاء أول فريق نسائي لإزالة الألغام في البصرة. وشكلت الفريق النسائي في الآونة الأخيرة شركة محلية تعمل في تطهير الألغام. وجرى تدريب الفريق الذي يضم 14 امرأة في دورة استمرت 40 يوما، كما تم تزويدهن بالأدوات والمعرفة اللازمة لكيفية العثور على أنواع مختلفة من الألغام وإزالتها بأمان.

لم تكن مهمة إزالة الألغام والمتفجرات الصعبة هي العقبة الوحيدة أمام هؤلاء النسوة، حيث واجهتهن عقبة أخرى أكثر صعوبة وتتمثل في رفض الأهل والأصدقاء والمجتمع المحلي لعمل النساء في مثل هذه المهام الصعبة.

وقتلت الألغام وتسببت في إصابة عشرات العراقيين في شرق وغرب مدينة البصرة خلال السنوات الماضية. ومنذ الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج ما زالت آلاف الكيلومترات مليئة بالألغام في أنحاء المحافظة.

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